Az uniós vezetők kezdik belátni, amit Orbán Viktor régóta mond: tárgyalni kell Putyinnal

Egyre több uniós vezető kezdi belátni, hogy igenis lehet és kell is tárgyalni Oroszországgal, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Mint ismert, ezt Orbán Viktor a háború kitörése óta is szorgalmazza és meg is teszi. Az elmúlt napokban Giorgia Meloni olasz kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök, valamint az Európai Bizottság szóvivője is beszélt erről.

Az Európai Bizottság egy hétfőn kiadott nyilatkozatban nyilvánosan felvetette a közvetlen tárgyalások lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezése érdekében. A brüsszeli nyilatkozat néhány nappal azt követően hangzott el, hogy Giorgia Meloni olasz kormányfő, illetve Emmanuel Macron francia elnök támogatta a párbeszéd újranyitását Moszkvával.

Az EuroNews beszámolója szerint Paula Pinho, az Európai Bizottság főszóvivője hétfő délután úgy fogalmazott:

nagyon keményen dolgoznak az ukrajnai béke megteremtése érdekében, hozzáfűzve, hogy szerinte ez Vlagyimir Putyin orosz elnökön múlik és egy ponton nyilvánvalóan szükség lesz tárgyalni vele. A szóvivő a nyilatkozatban egy Putyin orosz és Zelenszkij ukrán államfő közötti találkozót sürgetett.

A ZN, UA hírportál a tudósításában emlékeztetett: ezek a megjegyzések fontos változást jelentenek az Európai Bizottság megközelítésében, amely eddig Oroszország kapcsán, a háború 2022-es kezdete óta következetesen a diplomáciai elszigeteltségre és a gazdasági nyomásra összpontosított.

Mint ismert: az uniós tagállamok kormányfői közül Orbán Viktor az, aki a kezdetektől fogva szorgalmazza a kapcsolattartást Oroszországgal, legfőképpen a gazdaság területén, ennek érdekében a magyar kormányfő 2022 óta is több ízben találkozott az orosz elnökkel.

Elérkezett az ideje, hogy Európa beszéljen Oroszországgal – jelentette ki Giorgia Meloni

Ahogyan arról a közmédia is beszámolt, az olasz miniszterelnök múlt pénteken azt mondta,

elérkezett az ideje, hogy Európa beszéljen Oroszországgal a háborúról.

Giorgia Meloni úgy vélte, európai különmegbízottat kell kinevezni Ukrajna ügyében, egyben hozzátette, hogy az európai országok egyéni kapcsolattartásának Oroszországgal „korlátozott hatása van”.

Ami Oroszország újbóli csatlakozását illeti a világ ipari nagyhatalmait tömörítő G8-as csoportba, azt Meloni korainak nevezte.

Az EuroNews a tudósításában arra is emlékeztetett: az említett, Oroszországgal kapcsolatos hangnemváltozás napokkal azután történt, hogy Emmanuel Macron francia elnök Párizsban, az úgynevezett „Tettre készek, vagy Hajlandók koalíciójának” találkozóján azt mondta, hogy a párbeszéd helyreállítását Putyinnal „minél előbb” kell megvalósítani.

Macron korábban azzal érvelt, hogy „a közvetlen beszélgetés Putyinnal hasznos lenne, hogy elkerüljük az Egyesült Államoktól való függést, amely jelenleg az egyetlen közvetítő.”

Az olasz jobbközép kormányfő a múlt szombati Fidesz-kongresszus kapcsán a magyar miniszterelnöknek azt üzente: „Orbán Viktorral sok közös harcunk van, nem mindenben értünk egyet, de összekötnek bennünket a közös érdekeink.”

Kiemelt kép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Olga Fedorova)