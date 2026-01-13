Az ukrán hadiiparra mért tömeges csapásról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Tömeges csapást mért az ukrán energetikai infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeire és hadiüzemekre az orosz hadsereg szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A csapás a tárca indoklása szerint válasz volt az orosz polgári célpontok ellen intézett ukrán „terrortámadásokra”. Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete közölte, hogy

az orosz téli ünnepek alatt, a január 1-től 11-ig tartó időszakban, 45 civil, köztük három gyermek vesztette életét ukrán csapások következtében,

további 107 ember, beleértve nyolc fiatalkorút, pedig megsebesült. A diplomata szerint az ukrán fél a nevezett időszakban 4111 lövedéket lőtt ki orosz polgári célpontokra.

A helyi hatóságok

az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A rosztovi régióban lévő Taganrog Kaszpi-tengeri kikötővárosban helyi szükségállapotot vezettek be, miután a csapások két vállalatban, két lakóépületben és egy oktatási intézményben károkat okoztak.

A tengeren pilóta nélküli repülőszerkezet támadta meg a kazahsztáni Kazmortranszflot társaság által bérelt Matilda tankhajót, a nemzetközi Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) olajkikötőjének közelében. A Kazmunaj Gaz vállalat sajtószolgálata szerint a tankert vasárnap tervezték megtölteni kazahsztáni olajjal a CPC terminálján.

A támadás következtében a hajón robbanás történt, de tűz nem keletkezett, a legénység tagjai nem sérültek meg. A Zaporizzsja megyei Berdjanszkban és környékén több órára megszakadt az áramszolgáltatás. A Lipeck megyei Jelcben egy civil megsebesült, és károk keletkeztek a hozzá kiérkezett mentőautóban is. A keddi hadijelentés szerint

az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni,

és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1270 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel még drón-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, 11 irányított légibombát, két HIMARS rakétát, továbbá 207 repülőgép típusú drónt.

Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója a TASZSZ orosz állami hírügynökséggel közölte, hogy Szvjatohirszk keleti peremén, a Sziverszkij–Donyec folyó mentén harcok kezdődtek. A TASZSZ orosz katonai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy

a háború kezdete óta legkevesebb 750 kolumbiai „zsoldos” vesztette életét az ukrán oldalon.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy Mariupolban hazaárulás gyanújával őrizetbe vett egy 17 éves fiatalt, aki az ukrán katonai hírszerzésnek dolgozott. A gyanúsított vallomásában elmondta, hogy a Telegramon szervezték be, és az orosz hadsereg állásairól szolgáltatott ki adatokat.

Kiemelt kép: Az ukrán egység tagjai orosz légicsapásban kigyulladt létesítményt oltanak az északkelet-ukrajnai Harkivban 2026. január 13-án. Reggelre virradóan az orosz erők ukrán források szerint összesen 318 támadóeszközt vetettek be ukrajnai célpontok ellen. Az ukrán légvédelem háromnegyedüket megsemmisítette, a támadásnak azonban halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, és komoly károk keletkeztek (Fotó: MTI/AP/Ukrán vészhelyzeti szolgálat)