Az iráni rezsim a végnapjait éli Friedrich Merz német kancellár szerint

Végnapjait éli Irán jelenlegi vezetése Friedrich Merz német kancellár szerint.

„Ha egy rezsim csak erőszak alkalmazásával tud pozícióban maradni, akkor gyakorlatilag már elveszítette a hatalmát. Úgy gondolom, hogy a teheráni rezsim utolsó napjainak lehetünk épp tanúi” – jelentette ki Merz kedden a dél-indiai Bengaluruban tett látogatásán. A német kancellár úgy fogalmazott: az iráni nép fellázadt a jelenlegi rezsim ellen. Reményét fejezte ki, hogy a konfliktust békésen tudják majd rendezni, és úgy vélte, ezt „a mollák rezsimjének is meg kellene értenie”.

„Irán ügyében Németország egyeztet az Egyesült Államokkal, Franciaországgal és Nagy-Britanniával.”

„A külügyminisztereik arról tanácskoznak, hogyan lehetne Iránban biztosítani azt, hogy az országban legitim új kormányzat kerüljön hatalomra békés úton”– mondta el Merz. A német kancellár már hétfőn éles szavakkal elítélte, hogy az iráni biztonsági hatóságok erőt alkalmaznak a békés tüntetőkkel szemben. Merz szerint a biztonsági erők fellépése „aránytalan és brutális”. Keddi nyilatkozatában ismét aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy „a Forradalmi Gárda egyre erőszakosabban lép fel a tüntetőkkel szemben”. Merz azt követelte, hogy „a molla-rezsim azonnal hagyjon fel az erőszak alkalmazásával”.

Az oslói székhelyű Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet adatai szerint legkevesebb 648 ember vesztette életét azóta, hogy két héttel ezelőtt kirobbantak a tömegtüntetések. A tiltakozás eredetileg a növekvő infláció miatt kezdődött, de hamar országos kormányellenes megmozdulássá alakult át. Az őrizetbe vettek száma meghaladja a tízezret.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: MTI/AP/Omar Havana)