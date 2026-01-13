Akasztana a teheráni rezsim, Kína pedig feldühödött Trump 25 százalékos vámfenyegetésére

Miközben Ali Hámenei rezsimje az egyik tüntető felakasztására készül, és az iráni zavargások halottainak száma meghaladja a 600 főt, Donald Trump amerikai elnök drasztikus lépéseket jelentett be minden Iránnal kereskedelmi kapcsolatban álló országgal szemben.

Emberjogi csoportok szerint Iránban arra készülnek, hogy felakasszanak egy tüntetőt – írta a Fox News. Ez lenne az első olyan kivégzés, amely rezsimellenes tüntetésekhez köthető.

A 26 éves Erfan Soltanit szerdán végeznék ki, miután a múlt héten letartóztatták az észak-iráni Karadzsban zajló tüntetések során – közölték az Iráni Emberi Jogok (IHRNGO) és az Iráni Nemzeti Demokráciaszövetség (NUFD) nem kormányzati szervezetek. A The US Sun szerint Soltanit „Isten ellen viselt háborúval” vádolták, ami Iránban halálbüntetéssel büntetendő. A családjának állítólag azt mondták, hogy a fiatalembert halálra ítélték, és

az ítéletet január 14-én kell végrehajtani.

Mahmood Amiry-Moghaddam, az IHRNGO igazgatója egy nyilatkozatban kijelentette, hogy „a civil tüntetőknek az elmúlt napokban az Iszlám Köztársaság általi, nagy számban történő körű meggyilkolása a rezsim 1980-as években elkövetett kilengéseire emlékeztet, amelyeket emberiség elleni bűncselekményként ismertek el”.

It’s an absolute warzone in Iran right now. Iranians are bravely fighting for their freedom against the most brutal, barbaric, and terrorist Islamic regime. They need us more than ever.pic.twitter.com/zabtyHQFs2 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 12, 2026

600 vagy 6000 felett az áldozatok száma?

Emberi jogi csoportok szerint az elmúlt hetekben több mint 10 ezer embert tartóztattak le az iráni gazdaság visszaesése által kiváltott kormányellenes tüntetéseken való részvétel miatt. Sokan a tüntetések folytatódása mellett a teljes rezsimváltást követelték. A Le Figaro által idézett források szerint

legalább 648 tüntetőt öltek meg Iránban december 28-a óta,

amikor a kormány elleni tiltakozási mozgalom elkezdődött – jelentette be hétfőn a norvégiai székhelyű Iran Human Rights nevű ONG (nem kormányzati szervezet).

Információik szerint a halálos áldozatok között kilenc bányász volt, valamint több ezer sérültről és körülbelül 10 ezer letartóztatásról is beszámoltak. Egyes becslések, amelyeket a nem kormányzati szervezet nem tudott ellenőrizni, lényegesen magasabb, 6000 fő fölötti halálos áldozatra utalnak.

Body bags are piling up in Teheran! We will remember the bravery of the Iranian people and the cowards in position of power around the world who failed to defend them. pic.twitter.com/RZFQz7MZzd — Roman Baber (@Roman_Baber) January 11, 2026

Kína megvédené magát

Az iráni válság tovább fokozta a feszültséget Kína és az Egyesült Államok között. Donald Trump, aki továbbra is fontolgatja a katonai fellépést a teheráni tüntetések elleni erőszakos fellépés és a demonstrálók meggyilkolása miatt, hétfőn bejelentette, hogy

minden Iránnal kereskedelmi kapcsolatban álló országra 25 százalékos amerikai vámot vetnek ki.

„Ez a döntés végleges és azonnal hatályba lép” – jelentette ki az amerikai elnök a Truth Social oldalon. Trump többször is azzal fenyegetőzött, hogy „nagyon kemény csapást mér” Iránra egy véres megtorlás esetén, ám eddig nem váltotta be ígéretét.

China hopes the Iranian government and people will overcome the current difficulties and uphold stability in the country — Chinese Foreign Ministry spox Mao Ning pic.twitter.com/PP7M16bLkm — Sprinter Press (@SprinterPress) January 12, 2026



„A légicsapások a főparancsnok rendelkezésére álló számos lehetőség egyike ” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hétfőn újságíróknak. Hozzátette: „a diplomácia továbbra is az elnök elsődleges lehetősége ”. Szerinte a diplomáciai út továbbra is nyitva áll Iránnal.

Kínát különösen érzékenyen érinti Trump bejelentése, hiszen Peking Irán legnagyobb kereskedelmi partnere. Trump vámokkal kapcsolatos fenyegetésére reagálva Kína kedden deklarálta: határozottan megvédi érdekeit. „Mindig is hittük, hogy egy kereskedelmi háborúban nincsenek győztesek. Kína határozottan megvédi jogos jogait és érdekeit! – hangsúlyozta Mao Ning, a külügyminisztérium szóvivője.

Kiemelt kép: Résztvevők „az iráni nép mellett” tartott tüntetésen Frankfurtban 2026. január 10-én (Fotó: MTI/EPA/Matias Basualdo)