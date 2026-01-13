A volt kormányfő szerint nagyon jó, hogy Magyarország menedékjogot adott a Lengyelországban üldözött ellenzéki képviselőnek

„Nagyon jó, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselőnek, volt igazságügyi miniszternek, mert nem számíthat igazságos perre Lengyelországban” – jelentette ki keddi sajtóértekezletén Jaroslaw Kaczynski volt lengyel kormányfő, a fő ellenzéki párt elnöke.

Jaroslaw Kaczynski újságírói kérdésre leszögezte: Ziobro „nem számíthat igazságos perre, ez teljesen vitathatatlan”. A jelenlegi lengyel kormánynak az igazságszolgáltatást érintő változtatásai azt eredményezték, hogy „a bíráskodás már nem bíráskodás a szó eredeti értelmében, hanem egyszerűen a végrehajtó hatalom melléktevékenységének tekinthető” – jelentette ki Jaroslaw Kaczynski. Aláhúzta: Ziobro helyzetéhez hozzájárul a rákbetegsége is.

„Nyilvánvaló, hogy letartóztatása idő előtti halálához vezetne”

– fogalmazott, hozzátéve: ezt „akár gyilkosságnak is lehetne minősíteni, mégpedig különösen kegyetlennek”. Ezért „nagyon jó, hogy megadták neki a menedékjogot” – jelentette ki.

Az ügyről, valamint a lengyel–magyar kapcsolatokról Karol Nawrocki lengyel elnököt is kérdezték újságírók keddi londoni látogatásán.

„Magyarország az Európai Unió tagja és Lengyelország partnere a visegrádi csoportban, a két ország évek, évtizedek, mondhatni évszázadok óta együttműködik, és építik ennek az együttműködésnek az alapjait”

– szögezte le Karol Nawrocki.

Hozzátette: „a mindennapi közviták, pártpolitikai viták alkalmával sem szabad elfelejteni”, hogy

„Magyarország és Lengyelország partnerek”.

A menedékjogra vonatkozó kérdést pedig „inkább Orbán Viktor miniszterelnöknek kellene feltenni” – mondta a lengyel elnök. „A magyar állam így döntött, és joga van ehhez” – hangsúlyozta, és reményét fejezte ki, hogy az európai országok, és „különösen Lengyelország tiszteletben fogja ezt tartani”.

Úgy ítélte meg:

a jelenlegi lengyel kormány döntései „sok tekintetben rombolják a jogi berendezkedést”,

sértik az alkotmányt. Vannak olyan emberek, akik emiatt „nem számíthatnak igazságos perre”, és az ő egyéni döntésükön múlik, elhagyják-e az országot. „Más államok kormányai pedig eldöntik, menedékjogot nyújtanak-e nekik, vagy sem” – tette hozzá Karol Nawrocki.

Arra a kérdésre, hogy ő maga távozna-e Lengyelországból, az államfő úgy válaszolt: nem tenné ezt meg, mert történészként tudja, hogy sok ellenzéki akkor is a hazájában maradt, amikor „a lengyel jogrendszert 1945 után a kommunisták megsértették”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter találkozója Budapesten 2025. október 30-á. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)