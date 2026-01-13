Műsorújság
A nőket „csoportosan inzultáló férfiak” miatt szigorítani kellett a beléptetést egy németországi fürdőben

Szerző: Kertész Ákos
2026.01.13. 18:48

| Szerző: Kertész Ákos
„Nagy problémák” miatt kénytelen volt szigorítani beléptetési szabályain a Havel Therme nevű német fürdő, ugyanis az utóbbi időben többször is történtek atrocitások, többek között ittas férfiak miatt, akik női fürdővendégeket zaklattak – sőt, még késelés is történt a létesítmény területén.

„Nagy problémáink voltak, főként férficsoportokkal, akik részben alkohol hatása alatt álltak” – mondta Andreas Schauer ügyvezető igazgató a Bild című lapnak.

„Eljutottunk odáig, hogy vendégeket és a személyzetet tapogatták, sőt még késelés is történt a parkolóban”

– sorolta.

Az incidensek miatt már külön biztonsági szolgálatot is alkalmaztak, azonban úgy tűnik, ez önmagában nem volt elég. A Welt beszámolója szerint a nagyobb biztonság érdekében az üzemeltető további szigorú beléptetési intézkedéseket vezetett be: ha az egyik nem aránya több mint 20 százalékkal meghaladná a másikét, ideiglenesen felfüggesztik a beléptetést akkor is, ha a fürdő még nem telt meg teljesen.

A honlapon ez olvasható: „A kellemes, családbarát légkör fenntartása érdekében ügyelünk a nemek kiegyensúlyozott arányára, valamint a csoportok beléptetésére. Emiatt a kihasználtságtól függetlenül előfordulhat a belépés megtagadása.”

Az igazgató tisztában van a felelősségével, és hangsúlyozza: „Nem fogadunk el olyan állapotokat, mint egy szabadtéri strandon – vendégeink számára biztonságot akarunk garantálni.”

Újdonság az a szabály is, miszerint a három vagy több főből álló csoportoknak – a gyermekes családok kivételével – legkésőbb két nappal korábban e-mailben kell bejelentkezniük. Visszaigazolás nélkül ugyanis nem engedik be őket, még online jegy birtokában sem.

Andreas Schauer szerint az intézkedéseket a rendőrséggel és a hatóságokkal egyeztették, és már most pozitív visszajelzések érkeznek: „Különösen sok nő mondja nekünk, hogy most sokkal biztonságosabban érzi magát” – fogalmazott.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

biztonsággyógyfürdőkéselésszexuális zaklatászaklatás Németország

