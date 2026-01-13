A francia kereskedők bojkottot hirdettek: nem lesz dél-amerikai áru a polcokon, hiába állapodtak meg az uniós vezetők

Hiába készül az Európai Unió aláírni a Mercosur-országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodást, a legnagyobb francia kiskereskedelmi láncok egyértelmű üzenetet küldtek: nem kérnek a dél-amerikai hús- és baromfitermékekből. A francia áruházláncok vezetői nyilvánosan jelentették ki, hogy továbbra is a hazai beszerzés mellett maradnak.

Az Európai Unió pénteken jóváhagyta az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, annak ellenére, hogy több tagállam köztük Franciaország ellenezte azt. Az egyezmény hivatalos aláírását január 17-re várják, ám a döntés nem győzte meg a francia kiskereskedelmi szereplőket arról, hogy dél-amerikai termékeket vegyenek fel kínálatukba.

A Le Figaro beszámolója szerint Thierry Cotillard, a Les Mousquetaires kiskereskedelmi csoport elnöke a France 2 műsorában határozottan fogalmazott:

egy éve eldöntötték, hogy nem vásárolnak Mercosur-országokból származó termékeket.

Mint mondta, ez vonatkozik a csirkehúsra és a saját márkás termékekre is. Hozzátette: álláspontja szerint a Carrefour, a Système U és a Leclerc üzletláncok is ugyanígy járnak el, ami szerinte „szilárd elköteleződés”.

A Carrefour vezérigazgatója, Alexandre Bompard szintén megerősítette ezt az álláspontot a BFMTV-ben.

Kijelentette, hogy a Mercosur-megállapodás hatása a csoport működésére „meglehetősen korlátozott” lesz, mivel beszerzéseik szinte teljes egészében francia forrásból származnak. Elmondása szerint a baromfi 100 százaléka, a marhahús 97 százaléka, a sertéshús pedig szintén teljes egészében francia eredetű. Bompard hangsúlyozta: „nem lesz változás”, ugyanakkor további tárgyalásokat sürgetett a védzáradékokról és a kölcsönösségi megállapodásokról.

A Coopérative U részéről Dominique Schelcher vezérigazgató a TF1-en szintén kizárta a dél-amerikai húsimportot, hangsúlyozva, hogy nem elfogadható olyan termékek behozatala, amelyek előállítási feltételei elmaradnak a francia előírásoktól.

Megerősítette: a csoport nem importál a megállapodás hatálya alá tartozó dél-amerikai termékeket, amennyiben azok Franciaországban elérhetők.

Korábban Michel-Édouard Leclerc, az E.Leclerc lánc vezetője is hasonlóan nyilatkozott a BFMTV-nek: szerinte az áruházláncok nem lesznek importőrei sem a csirke-, sem a húsipari termékeknek, különösen akkor nem, ha azok nem felelnek meg a védelmi záradékoknak.

A francia kiskereskedelmi láncok nyilatkozatai alapján tehát az EU–Mercosur-megállapodás aláírása önmagában nem jelenti azt, hogy dél-amerikai húsáruk jelennének meg a francia szupermarketek polcain.

Kiemelt kép: Francia gazdák tüntetnek az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur közötti megállapodás ellen Párizsban 2026. január 13-án (Fotó: MTI/AP/Emma Da Silva)