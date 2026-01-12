Több ezren tüntettek a kormány mellett Iránban az elnök felhívására

Több ezren tüntettek Iránban a kormány mellett hétfőn az ország állami televíziója szerint. A tervezett megmozdulásokat előző nap jelentette be az iráni elnök, részvételre buzdítva az embereket.

Az állami média a nap folyamán több városból közölt képsorokat, amelyeket a tájékoztatás szerint kormánypárti demonstrációkon forgattak.

Vasárnap Maszúd Peszeskján iráni elnök az állami televíziónak adott interjújában – amelyet a Taszním hírügynökség szemlézett – elismételte, hogy „napi szintű párbeszédet folytatnak a tiltakozókkal,” egyúttal leszögezte, a magas infláció nyomán kirobbant tüntetéseken résztvevők követelései jogosak.

Az államfő ugyanakkor felszólította az embereket, vegyenek részt a kormány mellett szervezett gyűléseken, amelyeken kifejezhetik haragjukat a vandálok és rendbontók ellen.

Mindeközben az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a csaknem két hete tartó tüntetések során legkevesebb 544-en vesztették életüket, túlnyomó többségükben tüntetők, míg az őrizetbe vettek száma meghaladja a tízezret.

Az iszlám köztársaság ellen harcoló Népi Mudzsahedek (Mudzsahedin-e-Halk, MEK) nevű szervezet a síita államban lévő informátoraira hivatkozva azt közölte, több mint háromezer embert öltek meg a demonstrációk kezdete óta.

Az országban gyakorlatilag leállt a vezetékes internetszolgáltatás, az áldozatok számát nem lehet ellenőrizni, az állami sajtó pedig a maga részéről csupán annyit közölt, hogy a biztonsági erők tagjai közül több tucatnyian vesztették életüket. A kormány vasárnap este az ő emlékükre háromnapos nemzeti gyászt hirdetett.

Kiemelt kép: Maszúd Peszeskján iráni elnök (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)