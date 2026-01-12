Kövér László a rendkívül jó osztrák–magyar kapcsolatok parlamenti dimenzióban történő további ápolását hangsúlyozta

„A rendkívül jó osztrák–magyar kapcsolatokat parlamenti dimenzióban is tovább ápoljuk” – hangoztatta Kövér László, az Országgyűlés elnöke hétfőn Bécsben, a Walter Rosenkranzcal, az Osztrák Nemzeti Tanács elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón. A politikus kiemelte: a két ország közötti szoros kapcsolatot a közös történelem is alátámasztja, és Walter Rosenkranz is a két ország közötti jó kapcsolat fenntartásáról beszélt.

Walter Rosenkranz hétfőn az osztrák parlament épületében fogadta Kövér Lászlót, ahol a sajtótájékoztatót megelőzően munkamegbeszélést tartottak. Kövér László a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy

a közös történelmünk is alátámasztja a két ország közötti szoros kapcsolatot.

Elmondta, hogy Ausztria 2023-ban a második legnagyobb tőkebefektető volt Magyarországon több mint 10 milliárd euró értékben. A harmadik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, a 2022-es adatok szerint a Magyarországon jelen lévő több mint 2200 osztrák vállalat mintegy 76 ezren embert foglalkoztat. Mindezek mellett a negyedik helyen áll Ausztria a magyar kereskedelmi forgalmat tekintve.

Hozzátette, hogy a kereskedelmi forgalom 2024-ben csökkent, tavaly pedig azon a szinten stagnált, vagyis a térséget Oroszország ukrajnai háborúja „gazdasági értelemben is rendkívüli módon érintette és megviselte”.

Ez egy olyan kérdés, amiben együtt kell működnünk a jövőben – mondta, hozzátéve:

„Lehet, hogy különböző utakat képzelünk el a békéig, de abban nincs vita közöttünk, hogy a háborúnak minél előbb be kell fejeződnie.”

Kövér László megköszönte Walter Rosenkranz nyitottságát abban az irányba, hogy az ötven éve elfogadott népcsoporttörvényt a 21. századi realitáshoz igazítják. A cél az, hogy az Ausztriában élő népcsoportok is megőrizhessék kultúrájukat és nyelvüket.

Az Európai Unió–Mercosur kereskedelmi megállapodás aláírása elleni tiltakozásról azt mondta, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa is figyelmen kívül hagyja az EU alapítóinak eredeti szándékát, ami a belső piac védelmén túl arra is irányul, hogy a gazdák kulturális erejüket is megőrizzék az országaikban.

Hozzátette, hogy

a megállapodás komoly veszélyeket jelent úgy az osztrák, mint a magyar gazdákra.

Kérdésre válaszolva Kövér László elmondta, hogy amennyiben az Egyesült Államok és Oroszország is egy kétoldalú találkozón szeretné deklarálttá tenni a béke elérésének kérdéseit, akkor erre Budapest kiváló helyszínt tudna biztosítani, de ebben a pillanatban ez nem tűnik aktuálisnak.

Szintén kérdésre válaszolva

a kommunista időkre emlékeztetőnek ítélte azt, ahogyan a Patrióták Európáért pártcsaláddal az Európai Parlamentben bánnak, hogy kirekesszék a politikai diskurzusból, vagy egyenesen a betiltásán gondolkodnak.

Walter Rosenkranz is a két ország közötti jó kapcsolat fenntartásáról beszélt. Kitért a határon átnyúló együttműködésekre, különösen a határ menti mentőszolgálatok közötti együttműködésre, amely tavaly szeptember óta működik.

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és Walter Rosenkranz, az Osztrák Nemzeti Tanács elnöke a munkamegbeszélésüket követően tartott sajtótájékoztatót Bécsben (Fotó: MTI/Filep István)

Az Osztrák Nemzeti Tanács elnöke köszönetet mondott Kövér Lászlónak azért, mert

az illegális migráció elleni küzdelemben Magyarország éllovas szerepet tölt be.

Kitért arra is, hogy bár Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárására az intézkedések minden eddiginél intenzívebbek, de a helyzet és a kilátások nehezen ítélhetők meg. A világpolitikai kérdéseket érintve elmondta: a megbeszélés során kitértek arra is, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök azzal, hogy nemcsak Vlagyimir Putyin orosz elnök felé keresi a kapcsolatot, hanem jó viszonyban van Donald Trump amerikai elnökkel is, egyfajta közvetítő szerepet tölt be.

„A világrend átalakulóban van”

– mondta Walter Rosenkranz, majd hozzátette, hogy Európának a világpolitika színpadán öntudatosan és meghatározóan kellene fellépnie.

Kiemelt kép: Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét Walter Rosenkranz, az Osztrák Nemzeti Tanács elnöke Bécsben, az osztrák parlament épületében fogadta (Fotó: MTI/Filep István)