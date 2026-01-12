Iránban 84 órája nem működik a lakossági internetszolgáltatás

Iránban, ahol még decemberben 28-án tüntetések törtek ki, 84 órája egyáltalán nem működik a lakosági internetszolgáltatás – közölte a NetBlocks globális internetfigyelő szervezet.

A NetBlocks szerint az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az Iszlám Köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy „olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából”.

Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról beszélt, hogy az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása céljából, többek között az Elon Musk tulajdonába lévő Starlink mobil terminálokon keresztül.

Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.

Kapcsolódó tartalom Donald Trump szerint Irán tárgyalni akar, miután megfenyegette a siíta államot

Kiemelt kép: A The Associated Press amerikai hírügynökség által közölt, videófelvételről készített képen irániak tüntetnek Teheránban 2026. január 9-én. A magas infláció miatt december végén országszerte kirobbant tiltakozásokon a tüntetők mindinkább a vallási vezetők lemondását követelik. A zavargások leverésében eddig több tucatnyian vesztették életüket, a hatóságok blokkolják az internetszolgáltatást (Fotó: MTI/AP/UGC)