Ezrek éltették Párizsban az iráni tüntetőket és a volt iráni sah fiát

Több mint kétezren vonultak fel vasárnap Párizsban az egykori iráni sah fiát pártolók felhívására, hogy támogatásukról biztosítsák az Iránban zajló tiltakozó mozgalmat.

A „Nemet mondunk az iszlám terrorista köztársaságra” kiáltásokkal vonuló tüntetők, köztük sok fiatallal, az egykori iráni monarchia zászlaja alatt meneteltek, és sokan izraeli zászlókat is lengettek. A párizsi prefektúra azonban nem engedélyezte, hogy a tömeg az iráni nagykövetséghez vonuljon.

„Zárják be a mollahok nagykövetségét, a terroristagyárat!”

– skandálták a tüntetők.

„Iránban az emberek az utcára vonultak, mi, az Iránon kívüli irániak pedig azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, velük vagyunk, és nincsenek egyedül” – mondta az AFP hírügynökség tudósítójának egy 20 éves iráni diák, aki 2023 januárja óta tartózkodik Franciaországban.

„Ezúttal talán más lesz. Többen vagyunk az utcákon (…) Most arra várunk, hogy a herceg mit mond nekünk, mit tegyünk” – tette hozzá a fiatalember, utalva az egykori sah fiára, az Egyesült Államokban élő Reza Pahlavira, aki az iráni ellenzék egyik emigrációban élő központi alakja.

Reza Pahlavi vasárnap az amerikai Fox News csatornán kijelentette, hogy „készen áll visszatérni Iránba, amint lehetséges”,

hogy „irányítsa az átmenetet (…) az állampolgárok számára, hogy szabadon megválaszthassák vezetőiket és dönthessenek saját jövőjükről”.

A kezdetben az elszabadult infláció miatt kereskedők által kirobbant tiltakozások az elmúlt két hétben Irán nagy részére kiterjedtek, és hamar politikai jelleget öltöttek,

a tüntetők a vallási vezetők lemondását követelik.

A zavargások éjszaka is folytatódtak. A hatóságok pedig továbbra is blokkolják az internetszolgáltatást.

Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap egy televíziós interjúban úgy vélte, hogy külső „ellenségek” destabilizálni igyekeznek Iránt, és ennek érdekében terroristákat küldtek az országba, akik mecseteket gyújtanak fel, és köztulajdonban álló épületekre támadnak, s arra szólította fel az irániakat, hogy „ne csatlakozzanak zavargókhoz és terroristákhoz”, akik embereket gyilkolnak meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ali Marizad) )