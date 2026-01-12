Elfogatná Vlagyimir Putyint a brit védelmi miniszter, hasonlóan ahhoz, ahogy az Egyesült Államok letartóztatta Nicolas Madurót

Újságírói kérdésre válaszolva John Healey brit védelmi miniszter arról beszélt, hogy szerinte „őrizetbe kellene venni és felelősségre kell vonni” Vlagyimir Putyin orosz elnököt – írja a Kyiv Independent.

A brit védelmi tárca vezetője erről január 9-én, egy kijevi toronyház elleni halálos dróntámadás helyszínén beszélt, ahol elmondta: a háborús bűncselekmények közé tartozik „amit Bucsában láttam az egyik első ukrajnai látogatásom során”, valamint „néhány ukrán gyerek elrablása, akikkel Irpinyben találkoztam”.

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, az Egyesült Államok különleges egységei Donald Trump elnök parancsára pedig 2026. január 3-án elfogták a venezuelai elnököt, Nicolas Madurót, aki egy New York-i bíróság előtt állt törvény elé narkoterrorizmus vádjával, Maduró a tárgyaláson ártatlannak vallotta magát.

Mindezekkel összefüggésben reagált John Healey arra az újságírói felvetésre, miszerint kinek az elfogatását látná szívesen újabban, ekkor említette név szerint az orosz államfőt. „Ez egy olyan ember, akit meg kell állítani. Ez egy olyan háború, amelyet meg kell állítani. A mi küldetésünk pedig az, hogy támogassuk Ukrajnát a mai harcában, és segítsünk a béke pillanatnyi biztosításában” – mondta John Healey.

Megetették John Healey-vel saját főztjét az oroszok

A John Healey brit védelmi minisztert Kijevbe szállító vonatot meg kellett állítani, miután orosz rakétatalálat érte a vasútvonalat – írja az EurAsia Daily a Daily Mailre hivatkozva. A rakétatámadás után John Healey felháborodott hangnemben nyilatkozott, azt mondta: „komoly pillanat volt, és élénk emlékeztetőül szolgált arra, hogy drónok és rakéták özöne sújtja az ukránokat nulla fok alatti hőmérsékleten. Ezt nem fogjuk tűrni, és eltökéltek vagyunk abban, hogy fejlett fegyvereket adjunk át az ukránok kezébe, amíg ellenállnak” – mondta John Healey. A portál a brit védelmi tárca ukrajnai útjával kapcsolatban megjegyezte,

John Healey épp azért utazott Kijevbe, hogy nagy hatótávolságú, 300 kilométer hatósugarú Nightfall-típusú ballisztikus rakéták átadásáról tárgyaljon az ukránokkal.

Elmondása szerint a Védelmi Minisztérium most brit vállalatokat vonz az első három tesztrakéta tervezésére, fejlesztésére és szállítására egy 9 millió font értékű szerződés keretében – tette hozzá az EurAsia Daily.

Mindeközben, ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk, Kijevben a társasházak fele fűtés nélkül maradhat, miután az oroszok hiperszonikus rakétákkal lőtték az ukrán fővárost. Vitalij Klicsko polgármester ezért arra kéri a lakosokat, hogy hagyják el az ukrán fővárost. A Kijev elhagyásáról szóló felhívást Telegram-csatornáján jelentette be a polgármester. Közleményében kifejtette, a közművek a szociális intézményeknek – különösen kórházaknak és szülészeteknek – mobil kazánházakat biztosítottak, ezenfelül energiamérnökökkel együtt azon dolgoznak, hogy helyreállítsák az áram- és hőellátást a kijevi lakosok otthonaiban.

„Mindent megteszünk, hogy minél előbb helyreállítsuk az ellátást. De a tegnap esti támadás Kijev ellen volt a legfájdalmasabb a főváros kritikus infrastruktúrája számára”

– írta Vitalij Klicsko.

Kiemelt kép: John Healey brit védelmi minisztert (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)