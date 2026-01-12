Brit tudósok mélységi csapásmérésre alkalmas rakétákat fejlesztenek ki Ukrajna számára

Az Egyesült Királyság egy mélységi csapásmérésre alkalmas új ballisztikus rakétatípust fejleszt ki Ukrajna számára – jelentette be a brit védelmi tárca vasárnap.

A londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint

a Nightfall (Alkony) nevű fejlesztési program célja olyan rakéta kidolgozása, amely szárazföldi indítóállásokról bevetve 500 kilométernél nagyobb távolságra tud eljuttatni 200 kilogrammnyi nagy hatóerejű robbanótöltetet.

A tárca ismertetése szerint a rakétatípusnak – amelynek kifejlesztésére a brit kormány már meg is hirdette a versenytárgyalást – „jelentős fenyegetettségi szintű hadszíntereken”, erőteljes elektromágneses zavarás körülményei között is működőképesnek kell lennie.

A Nightfall rakétákat számos járműtípusról lehet majd indítani rövid időközönként, és a bevetés után az indítóállomásként működő járműveket gyorsan vissza lehet vonni az indítás helyszínéről, lehetővé téve, hogy az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú orosz katonai célpontokat támadjanak, még mielőtt az orosz hadsereg válaszolni tudna a csapásmérésekre – fogalmazott vasárnap esti ismertetésében a brit védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a cél havi tíz Nightfall rendszer előállítása; egy-egy rakéta ára legfeljebb 800 ezer font (356 millió forint) lehet.

A Nightfall program erőteljes, költséghatékony, nagy hatótávolságú csapásmérő kapacitással látja el Ukrajnát minimális exportellenőrzési kötelezettségek mellett – áll a tárca beszámolójában.

A minisztérium szerint a program alapján három – egyelőre meg nem nevezett – ipari csoport kap egyenként 9 millió font (négymilliárd forint) értékű fejlesztési megbízást az új rakétatípus tervezésére, kifejlesztésére és arra, hogy a tesztek után tizenkét hónapon belül leszállítsák a Nightfall rendszerhez gyártott első három rakétájukat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)