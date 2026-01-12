Az orosz védelmi minisztérium szerint egy lvivi repülőgépjavító üzemet semmisített meg a hiperszonikus Oresnyik rakéta

A lvivi repülőgépjavító üzemet tették üzemképtelenné Ukrajnában az orosz fegyveres erők január 9-én éjjel az Oresnyik mobil szárazföldi rakétakomplexummal végrehajtott csapás eredményeként – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, péntek hajnalban a nukleáris töltetek hordozására is képes hiperszonikus rakétával, az Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadták Ukrajnát az oroszok. A felek közlése eltérő volt azzal kapcsolatban, hogy mi ellen irányult a csapás: az oroszok azt mondták, hogy egy fegyvergyár, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy a péntek hajnali csapás célpontjai – beleértve ebbe az Oresnyikkel végrehajtott támadást is – kifejezetten az energetikai létesítmények és a polgári infrastruktúra voltak.

Hétfőn az orosz védelmi minisztérium egy újabb közleményt adott ki az ügyben, amelyben azt írták, hogy

A lvivi repülőgépjavító üzem volt az Oresnyik célpontja, és ezt az információt több független forrás is megerősítette (bár ezeket nem nevezték meg).

Mindemellett a háborús események földrajzi helyszínének azonosításával foglalkozó bloggerek között szintén volt, aki arról írt a hétvégén, hogy a Lviv közelében lévő reptér és repülőjavító üzem lehetett a célpont a támadásról napvilágot látott felvételek alapján.

Oreshnik strike in Lviv, another angle. POV 49.796342, 23.944320@GeoConfirmed This again points to the airport/aircraft repair plant from the other side. I think it’s now safe to say that this was the target. https://t.co/68KG7tm8AC pic.twitter.com/xeiqasaUq5 — 3BM15 (@3_bm15) January 10, 2026

Emellett Lviv elővárosának, az üzem közelében fekvő Rudno települései lakói pénteken ugyancsak azt mondták az AFP-nek, hogy hallották a robbanásokat éjszaka.

Az orosz fél szerint ezek voltak a célpontok

A védelmi minisztérium hétfői közleményében azt írták, hogy

ebben az üzemben javították és tartották karban az ukrán fegyveres erők repülőgépeit, beleértve a nyugati országok által átadott F–16-os és MiG–29-es repülőgépeket is.

A közlemény szerint a létesítményben nagy és közepes hatótávolságú támadó drónokat is gyártottak, amelyeket orosz polgári célpontok ellen vetettek be Oroszország mélységi területein. „Az Oresnyik mobil szárazföldi rakétarendszerrel eltalálták a gyártócsarnokokat, a késztermékek (drónok) raktárhelyiségeit, valamint a gyár repülőterének infrastruktúráját” – áll a közleményben az MTI szerint.

„Ezenkívül az Iszkander műveleti-harcászati rakétarendszer és a Kalibr tengeri indítású szárnyas rakéták bevetésével végrehajtott tömeges támadás során Kijevben megsemmisült két olyan vállalat gyártókapacitása, amely pilóta nélküli, támadó repülőszerkezetek összeszerelésével foglalkozott Oroszország területén végrehajtandó támadásokhoz, valamint az energiaipari infrastruktúra létesítményei, amelyek a hadsereg működését biztosítják” – tette hozzá a moszkvai katonai tárca.

Az Oresnyik hiperszonikus rakétát idén januárban második alkalommal használta támadásra az orosz hadsereg.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2024. november 21-én tett bejelentést az új fegyverrendszer első bevetéséről. A célpont akkor a kelet-ukrajnai Dnyipro város Juzsmas rakétagyártó hadiipari üzeme volt.

Ukrajna mást mond

Az AFP hírügynökség szerint az ukránok azt megerősítették, hogy az Oresnyiket az EU határához közeli lvivi régióra lőtték ki az oroszok, és közzétették a rakétának állítólagos maradványainak képeit is. Ugyanakkor ők azt állították, hogy a rakéta egy „civil célpontot” talált el – noha nem részletezték a pontos helyszínt és a kár mértékét.

A francia hírügynökség az orosz közlemény és annak állításairól megkérdezte Jurij Ihnatot, az ukrán légierő szóvivőjét is, aki mindössze azt válaszolta: „Soha nem kommentáljuk, hol történt a találat.”

Az orosz fél szerint egyébként a fegyvergyár mellett energetikai létesítményt is támadtak a péntek hajnali csapásban, bár nem az Oresnyi rakétával.

Kiemelt kép: Egy Oresnyik típusú hiperszonikus rakéta darabja, amelyet a nyugat-ukrajnai Lviv térségében találtak egy orosz rakétacsapás helyszínén 2026. január 9-én (Fotó: MTI/AP/Ukrán Biztonsági Szolgálat)