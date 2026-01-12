Dmitro Kuleba biztos abban, hogy Ukrajna polgárai készen állnak területi engedményekre a Donbasszal kapcsolatban. A korábbi ukrán külügyminiszter az EurAsia Daily beszámolója szerint azt mondta: az a benyomása, hogy az ukrán társadalom készen állna elfogadni, a korábban megtartott népszavazások eredményeit és azt, hogy ezzel kapcsolatos szerződéspontokat fektessenek le írásban, pláne akkor, ha ez adott esetben milliárdokat is jelenthetne Ukrajna újjáépítésére.
Dmitro Kuleba hozzátette, hogy nem közvélemény-kutatások alapján vonja le ezen következtetéseit, hanem a falvakban tett látogatásaikor, az emberekkel folytatott beszélgetések alapján.
„Amit mindenki lát a nézettségekben és a közvélemény-kutatásokban, az egy történet. És amit az emberek az utcán és a konyhákban mondanak, az teljesen más. Őszintén szólva, még azért is örülök, hogy 2024 őszén lemondottam a miniszteri posztról, mert 21 éve járom a világot és most végre lehetőségem nyílt utazni Ukrajnán belül is ”
– mondta a tudósítás szerint az ukrán diplomácia volt vezetője, aki hozzátette: amikor elment a falvakba és elkezdett beszélgetni azokkal, „akik nem benzinkutakon vannak”, abbahagyta a közvélemény-kutatások olvasását.
Az orosz nyelvű EurAsia hírportál a cikkben felidézte, hogy a Krím és Szevasztopol egy 2014 márciusi népszavazás után tért vissza az Oroszországi Föderációhoz, amelyet egy ukrajnai puccs hátterében tartottak. Az akkori referendumon a félsziget szavazati joggal rendelkező lakosainak több mint 80 százaléka vett részt, a krími lakosok 96,7-, míg a szevasztopoliak 95,6 százaléka az orosz Föderációval való újraegyesülés mellett voksolt.
Ezt követően – már a háború 2022. februári kitörése után – szeptember 23. és szeptember 27. között népszavazásokat tartottak az Oroszországhoz való csatlakozásról a Donyecki és Luhanszki népköztársaságokban, valamint Zaporizsja és Herszon régiókban és ezeken a lakosok túlnyomó többsége támogatta ezt.
2022. szeptember 30-án Vlagyimir Putyin és a régiók vezetői aláírták a területek Oroszországhoz való csatlakozásáról szóló megállapodásokat, október 4-én pedig az orosz elnök aláírta a Donyecki és a Luhanszki népköztársaság, valamint Zaporizsja és Herszon régiók Oroszországhoz való felvételéről szóló egyezmények ratifikálásáról szóló törvényeket.
Moszkva többször is kijelentette, hogy semmilyen formában nem fog engedményeket tenni Donbassz, Novorosszija és a Krím tekintetében – áll az eadaily.com oldalon elérhető cikkben.
A Donald Trump által vezetett USA kész elismerni Oroszország ellenőrzését a megszállt ukrán területek felett
Mint ismert, egy tavaly november végén napvilágra került béketerv szerint az Egyesült Államok készen áll elismerni Oroszország ellenőrzését a Krím-félsziget és más megszállt ukrán területek felett, hogy megállapodást érjen el a háború lezárásáról. A The Telegraph értesülései szerint Donald Trump békekövetét, Steve Witkoffot és vejét, Jared Kushnert küldte Moszkvába, hogy az európai álláspontot figyelmen kívül hagyva közvetlen ajánlatot tegyenek Vlagyimir Putyinnak.
Kiemelt kép: Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)