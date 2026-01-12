Az ukrán fegyveres erők 130 embert lőttek agyon Szelidovóban – jelentette Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízott nagykövete.

„Ez az egész – vagyis a meghalt civil lakosok száma – attól is függ, mennyire voltak intenzívek a harcok, mennyi ideig tartottak, és mennyire kegyetlenkedtek az ukrán fegyveresek. Szelidovóban kivonulásuk előtt 130 embert lőttek le” – mondta az orosz külügyminisztérium különleges megbízott nagykövete – közölte a RIA Novosztyi orosz hírportál.

Mirosnyik hozzátette, hogy

az ukrán fegyveres erők kegyetlenségei miatt sokan elhagyták a front menti térségeket, és jelenleg a túlélők számának felmérése zajlik.

Szelidovo felszabadításáról az orosz védelmi minisztérium 2024 októberében számolt be. A város körülbelül 40 kilométerre fekszik Donyecktől északnyugatra, és fontos stratégiai jelentőséggel bír. Mint a hirado.hu írta, Vlagyimir Putyin elnök korábban hangsúlyozta, hogy a kijevi rezsim minden bűncselekményét dokumentálni kell, az elkövetőket pedig fel kell kutatni és meg kell büntetni.

Az EADaily beszámolója szerint a kijevi rezsim fegyveresei szinte az összes lakót kivégezték egy szelidovói ötemeletes lakóházban. Erről egy helyi lakos, Dmitrij számolt be, akinek sikerült elmenekülnie a városból.

Rodion Mirosnyik úgy fogalmazott: a kijevi rezsim csapatai, amelyek állítólag Ukrajnáért harcolnak, valójában az oroszlakta területek lakosságának megsemmisítésével foglalkoznak, és célpontjaik a civilek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jakiv Liasenko)