Venezuelában meghalt egy hazaárulás vádjával, több mint húsz éve letartóztatott rendőr

Venezuelában meghalt egy hazaárulás vádjával letartóztatott 52 éves rendőr, akit tavaly decemberben vádoltak meg – közölte vasárnap egy emberi jogi szervezet, nem sokkal azután, hogy a hatóságok az Egyesült Államok nyomására ellenzékieket bocsátottak szabadon.

A „Családok Bizottsága a politikai foglyok szabadságáért” nevű szervezet az X közösségi oldalon ismertetett közleményében elítélte „Edison José Torres Fernandez állami őrizetben bekövetkezett halálát”, 62 órával az ellenzékiek szabadon bocsátásának hivatalos bejelentése után.

#DENUNCIA #URGENTE | Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de… pic.twitter.com/DZl4izYzII — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 11, 2026

A rendőr a venezuelai Portuguesa államban szolgált több mint húsz éve. Tavaly december 9-én vették őrizetbe, mert „a rezsimet és az állam kormányzóját bíráló üzeneteket osztott meg”.

Venezuela csütörtökön bejelentette, hogy „jelentős számú” foglyot, köztük külföldieket is, szabadon enged. A közeli hozzátartozók és emberi jogi aktivisták szerint azóta alig húsz, politikai okokból fogva tartott személyt engedtek szabadon.

A venezuelai kormány ezt a lépést a „békés együttélés” gesztusaként tünteti fel, az Egyesült Államok viszont a január 3-i beavatkozásának következményének tekinti, amelynek célja Nicolás Maduro elnök elrablása volt.

A Primero Justicia ellenzéki párt – amelynek vezetője, Juan Pablo Guanipa is börtönben van – szintén beszámolt a halálesetről, és követelte „minden politikai, polgári és katonai fogoly azonnali, teljes és feltétel nélküli szabadon bocsátását”.

Juan Pablo Guanipa volt az egyetlen ellenzéki kormányzó, aki a Demokratikus Egység Kerekasztala (MUD) nevű ellenzéki pártszövetség kívánságainak megfelelően nem tette le az esküt abban a nemzetgyűlésben, amelyet lényegében Maduro hozott létre hatalma megszilárdítására.

Emberi jogi szervezetek szerint 2014 óta 18 politikai fogoly halt meg a venezuelai állam őrizetében. A Foro Penal nevű civil szervezet szerint Venezuelában jelenleg több mint 800 politikai fogoly van.

A Nicolás Maduro 2024-es elnökválasztási győzelmének kihirdetése elleni tiltakozások 2400 ember letartóztatásához vezettek. A hivatalos adatok szerint több mint kétezer embert később szabadon engedtek.

Kiemelt kép: Edison José Torres Fernandez (Forrás: X.com)