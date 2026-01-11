Prostitúciós ügybe keveredett a Reszkessetek, betörők! sztárja

Daniel Stern, a Reszkessetek, betörők! bűnözőjének, Marvnak a szerepéről ismert színész, idézést kapott a rendőrségtől egy állítólagos prostitúciós rajtaütés ügyében.

A NEw Musical Express (NME) a TMZ jelentésére hivatkozva azt írja, hogy a színészt a kaliforniai Ventura megyében dolgozó rendőrök idézték be december 10-én egy állítólagos rajtaütés során, amely egy camarillói hotelben történt. A rendőrségi források az oldalnak elmondták, hogy Stern prostitúcióra való felkérés miatt kapott idézést, de nem tartóztatták le, nem fogták el és nem vették őrizetbe. A színész eddig nem nyilatkozott a vádakról nyilvánosan.

Fontos megjegyezni, hogy az idézés nem rendelkezik ugyanazzal a jogi súllyal, mint egy letartóztatás, és jelenleg nem világos, hogy az ügyészség indít-e hivatalos vádemelést – írja az NME. Hozzátették: A hatóságok még nem közölték, hogy az ügy folytatódik-e, vagy megszüntetik, emellett pedig a bírósági tárgyalás időpontját sem tűzték ki.

Stern az elmúlt években kerülte a nyilvános eseményeket, ezért például nem vett részt a Reszkessetek, betörők! 35. évfordulójával kapcsolatos eseményeken sem a múlt hónapban. „Nincs semmi kifogásom a film ellen. Én csak… egy telefonhívás, Zoom-hívás, abba benne vagyok, de én inkább otthonülő típus vagyok” – mondta a People magazinnak, megindokolva a távolmaradását.

Összehasonlításképp Macaulay Culkin, a Reszkessetek, betörők! főszereplője a Deadline-nak beszélt az ikonikus karácsonyi film évfordulóján. Elmondta, hogy a rajongók fogadtatása még évtizedekkel a bemutató után is lenyűgözi. „Most 45 éves vagyok, és ez más 45 éveseknek is nosztalgikus. Most ugyanígy mutatják (a felnőttek a filmet) a gyerekeiknek, ahogyan én is mutatom a sajátjaimnak.”

Kiemelt kép: Daniel Stern az American Riviera Award díjátadó ünnepségen Santa Barbarában, Kaliforniában, 2020. január 16-án (Forrás: Shutterstock)