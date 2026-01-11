Az ukrajnai konfliktusnak nincs katonai megoldása – állítja a cseh parlament elnöke. Tomio Okamura béketárgyalásokat szorgalmaz és úgy véli, az EU nem képviseli megfelelően az európai érdekeket, ezért a kontinens a harmadik világháború felé sodródik.

A cseh Nova televízió politikai vitaműsorában csapott össze Tomio Okamura, az ellenzéki SPD elnöke és Milos Vystrcil, a Szenátus elnöke (ODS). Vitájuk középpontjában az ukrajnai háború, a biztonságpolitika és az Európai Unió helyzete állt. Okamura népszavazást sürgetett Csehország uniós és NATO-tagságáról. Elutasította az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat, hangsúlyozta, hogy

az ukrajnai konfliktusnak nincs katonai megoldása,

és európai vezetéssel zajló béketárgyalásokat szorgalmazott, míg vitapartnere kiállt a Kijevnek nyújtott segítség mellett.

Okamura szerint

az EU nem képviseli megfelelően az európai érdekeket,

így a kontinens a harmadik világháború felé sodródik.

Okamura kiemelte, hogy Európának kellene kezdeményeznie a béketárgyalásokat és leszögezte, hogy pártja ellenzi Ukrajna pénzügyi támogatását.

„Az USA nélkülünk tárgyal rólunk. Ez nem tűnik logikusnak számomra. Európának béketárgyalásokat kellett volna kezdeményeznie, a front nem mozdul”

– hangsúlyozta a képviselőház elnöke.

A műsorban Okamura számos politikus által bírált beszéde is terítékre került. A képviselőház elnöke nagyszerűnek nevezte újévi beszédét, amelyet rengetegen követtek a közösségi médiában szimpatizánsaitól pedig elismerő kommentek érkeztek.

A hirado.hu elsők közt számolt be arról, hogy Okamura újévi beszédében

élesen bírálta az Ukrajnának nyújtott fegyversegélyt és az ukrán állam vezetését,

ami heves reakciót váltott ki az ellenzék, valamint ukrán politikusok és diplomaták részéről.

A cseh parlament elnöke hangsúlyozta, hogy

Csehország alárendelt és kizsákmányolt országként sodródik bele mások háborúiba.

Okamura az ukrán vezetést korrupt hatalmi körként nevezte meg. A nyugati fegyveripar és politikai elit haszonszerzése mellett az ukrán vezetőkhöz köthető visszaélésekről is beszélt, azt állítva, hogy:

a pénz nyugati cégekhez, kormányokhoz és a Zelenszkij-junta körüli ukrán tolvajokhoz kerül,

akik a lopott vagyonból aranyvécéket építenek maguknak.

Kiemelt kép forrása: Tomio Okamura közösségi oldala