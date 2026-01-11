„Ez egy forradalom!” – súlyos zavargások Irán-szerte, Izrael és Amerika is beavatkozhat

Akár a 466 főt is elérheti a harmadik hete tartó iráni zavargások halálos áldozatainak száma. Visszatérne Reza Pahlavi koronaherceg, a tüntetők további legyilkolása esetén beavatkozással fenyeget az Egyesült Államok, míg Izrael sem marad tétlen. Összefoglalónk.

Egyre komolyabb méreteket ölt a harmadik hetébe lépett iráni válság: szemtanúk szerint erőszakos cselekmények zajlanak az utcákon, miközben az országban a kormányellenes tüntetések Teherán mellett immár mind a 31 tartományra kiterjedtek. A CNN összefoglalója szerint a biztonsági erők puskákkal „sok embert” megöltek; az amerikai hírtelevíziónak az egyik nyilatkozó arról számolt be, hogy

„egymásra halmozott holttesteket” látott egy kórházban.

A december végén kirobbant elégedetlenséget kezdetben az ország valutájának hirtelen gyengülése és az erős infláció váltotta ki, de a tüntetők hamarosan politikai reformokat követeltek, és a kormány távozását sürgették.

Esto es hermoso, emocionante. En pleno centro de Teherán, la capital de Irán, las mujeres se están quitando los velos y los prenden fuego. Todo un símbolo de liberación. La mayor revolución femenina del siglo XXI está ocurriendo frente a nuestros ojos ahora mismo. pic.twitter.com/4e5RduFLTd — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

A bazár hangja

„Ez egy forradalom!” – nyilatkozta a Le Figarónak Teheránban az a „Sorena” néven emlegetett boltos, aki az elsők között volt, akik a hiperinfláció és az árfolyam-emelkedések miatt december 28-án, vasárnap bezárták üzleteiket. A dollárért ekkor 1,47 millió rialt adtak, ami majdnem kétszerese a 2025 eleji árfolyamnak. „A munkahelyemen voltam, amikor hirtelen egy SMS-t kaptam:

a mobiltelefon-bazár már sztrájkol! Habozás nélkül bezártam a boltomat,

és csatlakoztam a tüntetőkhöz. Körülöttem a kollégák sietve továbbadták a hírt. Hamarosan az utcán találtuk magunkat, és gyorsan több százan kiabáltuk: Halál Hameneire!” – meséli a 36 éves teheráni kereskedő, aki konyhai vasárura specializálódott.

Azóta az egész szakma leállt Teheránban, de számos vidéki városban is. Ez az Iszlám Köztársaság 47 éves történetében még soha nem fordult elő: a hagyományosan konzervatív bazár mindig távol maradt az országot sújtó legutóbbi zavargásoktól. Lehet, hogy ez a gazdasági motor, az 1979-es sah elleni forradalom központi szereplője, most éppen az általa hatalomra juttatott ajatollahokat készül megbuktatni? – írja a francia lap.

A The Associated Press amerikai hírügynökség által közölt, videófelvételrõl készített képen irániak tüntetnek Teheránban 2026. január 9-én (Fotó: MTI/AP/UGC)

Akár 500 áldozat

A The Guardian úgy tudja: az iráni rendőrség vasárnap bejelentette, hogy letartóztatták az országot két hete rázó tüntetésmozgalom kulcsfiguráit.

„Jelentős számú letartóztatást hajtottak végre (szombat este) a zavargásokban részt vevő fő elemek ellen, akiket Isten segedelmével a jogi eljárás befejezése után megbüntetnek” – mondta Ahmad Reza Radan, a nemzeti rendőrfőnök az állami televízióban anélkül, hogy részleteket közölt volna a letartóztatottak számáról vagy kilétéről.

🚨BREAKING: The streets of Iran have been FLOODED with TENS OF THOUSANDS of pro-Trump Iranians wanting Islamist Khamenei’s regime ENDED. The people of the world LOVE TRUMP! Follow: @BoLoudon

pic.twitter.com/gugVPZheZO — Bo Loudon (@BoLoudon) January 11, 2026



Irán főügyésze korábban kijelentette, hogy azokat, akiket tüntetés közben vagy akár tüntetők segítése közben kapnak rajta,

„Isten ellenségének” nevezhetik, ami halálbüntetéssel jár.

Az amerikai Human Rights Activists News Agency szerint a két hete kezdődött tüntetések óta legalább 466 ember vesztette életét. Ezeket az adatokat a CNN még nem tudta megerősíteni más forrásokból. A norvégiai székhelyű Iran Human Rights szervezet szintén nem ellenőrzött jelentésekre hivatkozva azt állította, hogy több mint 2600 embert tartóztattak le a zavargások kezdete óta. Iránt már több mint 60 órája elzárták a külvilágtól, miután a hatóságok leállították az internet-hozzáférést és a telefonvonalakat.

„A halálokok vizsgálata azt mutatja, hogy az áldozatok többségét éles lőszer vagy sörétes lövöldözés ölte meg, túlnyomórészt közelről” – közölte a jogvédő csoport.

Visszatérésre készül a koronaherceg

Az iráni elnök – a Le Figaro szerint – vasárnap a televízióban fog megszólalni, reagálva a nép követeléseire. Maszúd Pezeskjan iráni elnök a gazdasági helyzetről is beszél a vasárnapi interjúban – jelentette be az IRIB állami televízió.

Negyvenhét évvel a sah bukása után Reza Pahlavi a tiltakozó mozgalom egyik arcává vált – írja a Le Figaro. A volt uralkodó fia kijelentette: „Hazámba való visszatérésre készülök”.

Néhány tüntető teli torokból skandálja a nevét. Még a fotója is megjelent egy teheráni téren, egy tömeg fölé tartva. Negyvenhét évvel a sah bukása után száműzetésben élő koronaherceg,

Reza Pahlavi a tiltakozó mozgalom egyik arcává vált.

A december 28-i tüntetések kezdete óta számos médiamegjelenésben szerepelt, és az iszlám utáni köztársaság megmentőjeként ábrázolta magát.

Reza Pahlavi iráni koronaherceg fotóját tartja fel egy tüntető Teheránban 2026. január 9-én (Fotó: MTI/AP/UGC)

Trump odacsaphat – és az IDF?

Szokott határozottságával Donald Trump is megszólalt: azzal fenyegetőzött, hogy beavatkozik Iránban, ha a hatóságok megölik a tüntetőket, és ezt a fenyegetését szombat este is megismételte.

A New York Times szerint Donald Trump fontolgatja „katonai lehetőségeit” Teheránnal szemben. „Iránnak nagy problémái vannak” – magyarázta Trump és figyelmeztette a mullahok rezsimjét,

„hogy ne kezdjenek el lövöldözni (a tüntetőkre), mert vissza fogunk lőni”!

Hozzátette: „Ha úgy kezdenek embereket ölni, mint a múltban, akkor beavatkozunk”. Pontosította: „Ez nem jelenti azt, hogy szárazföldi csapatokat küldünk, de azt igen, hogy nagyon-nagyon keményen csapunk rájuk, ott, ahol fáj.”

🚨BREAKING Multiple reports of Iranian forces on the RETREAT in multiple cities across Iran, as protests swell Other videos showing Russian cargo planes landing in Iran with what is suspected to be weapons and supplies Iran is teetering. pic.twitter.com/wHEl6t15jF — Tablesalt 🇨🇦🇺🇸 (@Tablesalt13) January 2, 2026



„ Izrael szorosan figyelemmel kíséri az iráni fejleményeket. A szabadságpárti tüntetések az egész országban elterjedtek. Az izraeli nép, sőt, az egész világ ámulva tekint az iráni állampolgárok hatalmas bátorságára” – erről pedig Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszélt a Le Fogaro szerint. Hozzáfűzte, „mindannyian reméljük, hogy a perzsa nemzet hamarosan megszabadul a zsarnokság igája alól.”

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vasárnap közölte, hogy „figyelemmel kíséri a fejleményeket” Iránban, miközben az országban a kormányellenes tüntetések harmadik hete tartanak. „A tüntetések iráni belügyek. Mindazonáltal az Izraeli Védelmi Erők felkészültek védelmi szempontból, és folyamatosan fejlesztik képességeiket és műveleti készenlétüket” – mondta az Izraeli Védelmi Erők szóvivője egy nyilatkozatban.

„Fel leszünk készülve arra, hogy szükség esetén erőteljesen reagáljunk.

Az IDF továbbra is működni fog Izrael Állam polgárainak védelme érdekében” – tette hozzá a szóvivő.

Kiemelt kép: Zavargás Teheránban 2026. január 9-én. A magas infláció miatt december végén országszerte kirobbant tiltakozásokon a tüntetők mindinkább a vallási vezetők lemondását követelik (Fotó: MTI/AP/UGC)