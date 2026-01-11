Európa katonai csapatok Grönlandra küldését fontolgatja NATO-misszió ürügyén

London már tárgyal európai szövetségeseivel katonai erők Grönlandra telepítéséről hivatalosan a Kína és Oroszország elleni védelem céljából, amivel indokolta Trump a sziget Egyesült Államokhoz való annektálásának szükségességét.

Az európai katonai vezetők terveket készítenek egy esetleges NATO-misszióra a szigeten, állítólag az elmúlt napokban brit tisztviselők a művelet előkészületei miatt találkoztak európai, köztük német és francia kollégáikkal.

„A tervek között szerepelhet

brit katonák, hadihajók és repülőgépek bevetése Grönland Oroszország és Kína elleni védelmére.

Az európai országok abban reménykednek, hogy az északi-sarkvidéki jelenlétük növelése meggyőzi majd Trump elnököt, aki feladja a sziget annektálására irányuló ambícióit – írja a Telegraph nyomán Strana.today.

A portál emlékeztet, hogy Trump fenyegetőzött azzal, hogy mindenáron megoldja Grönland kérdését,

az amerikai elnök szerint, ha az Egyesült Államok nem kapja meg az országot, Oroszország vagy Kína fog oda belépni.

Kiemelték, hogy az Európai Unió jelenleg amerikai vállalatok elleni szankciókra vonatkozó terveket dolgoz ki, amennyiben Trump elutasítja a NATO bevetésére vonatkozó javaslatot.

Az olyan technológiai óriások mint a Meta, a Google, a Microsoft és az X, akárcsak az amerikai bankok és pénzügyi vállalatok működésének korlátozására kerülhet sor a kontinensen.

Egy radikálisabb javaslat szerint kiutasítanák az amerikai csapatokat európai bázisaikról, megfosztva őket a közel-keleti és másutt folytatott műveletek szempontjából kulcsfontosságú ponttól.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök Mette Frederiksen dán és Jens-Frederik Jensen grönlandi miniszterelnök társaságában az F363 Niels Juel dán fregatt fedélzetén, a Dániához tartozó Grönland fõvárosában, Nuukban 2025. június 15-én (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen)