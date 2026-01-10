Szabadon engedte Washington az általuk oroszként lefoglalt tanker legénységének két orosz tagját

Az Egyesült Államok szabadon engedte a hét elején az Atlanti-óceánon lefoglalt a Marinera néven orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tanker legénységének két orosz tagját – jelentette be pénteken a moszkvai külügyminisztérium.

A tárca üdvözölte a döntést és köszönetet mondott Washingtonnak, egyben jelezte: intézkedik az érintettek mielőbbi hazatéréséről.

Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét idézve az Interfax Ukraine közölte, hogy hajó legénységének nagy része ukrán állampolgár – ahogy erről korábban a hirado.hu is beszámolt. Sztefanisina elmondta, hogy az ukrán diplomaták kapcsolatban állnak az amerikai hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a konzuli hozzáférést az ukrán legénységi tagokhoz, és folyamatos kapcsolatot tartsanak velük. „A nagykövetség kézben tartja a helyzetet, és minden szükséges eszközt igénybe vesz az ukrán állampolgárokkal való kapcsolattartás érdekében” – idézte a nagykövetet az Interfax Ukraine.

A Marinera – korábbi nevén Bella-1 – a Fehér Ház szóvivője Karoline Leavitt tájékoztatása szerint a venezuelai szankcionált olajexportot bonyolító úgynevezett „árnyékflottához” tartozott.

A orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy a hajó 2025. december 24-én ideiglenes engedélyt kapott arra, hogy az orosz állami zászló alatt közlekedjen, összhangban az orosz jogszabályokkal és a nemzetközi joggal.

A minisztérium korábban azt is közölte, hogy az amerikai haditengerészet fedélzetre lépését követően Izland közelében elveszítették a kapcsolatot a hajóval.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben öt hajót foglalt le a venezuelai olajexport visszaszorítására irányuló műveletek részeként. Legutóbb, pénteken a Karib-térségben egy újabb tankert, az Olina nevű hajót tartóztatták fel Trinidad közelében; amerikai források szerint a hajó hamisan Kelet-Timor zászlaja alatt közlekedett, és Venezuelából indult.

Kiemelt kép: Az amerikai hadügyminisztérium videófelvételéről készített képen az orosz zászló alatt közlekedő MV Bella 1 tartályhajót kíséri az amerikai parti őrség Legend-osztályú Munro hajója az olajszállító lefoglalásának napján, 2026. január 7-én az Atlanti-óceán északi térségében (Fotó: MTI/AP/Amerikai hadügyminisztérium)