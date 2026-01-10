Mercosur: bizalmatlansági indítványok Von der Leyen és a francia kormány ellen?

Az EU–Mercosur-megállapodás küszöbön álló véglegesítése erőteljesen megosztja az uniós döntéshozó szerveket, és szembeállítja a szerződést aláíró európai országok vezetőit a parlamenti pártok, illetve az érdekképviseletek jelentős részével. Januárban bizalmatlansági indítvánnyal nézhet szembe Ursula von der Leyen és Sébastien Lecornu francia kormányfő is.

A következő hetekben valószínűleg újabb bizalmatlansági indítványt ad be Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szemben a Patrióták Európáért, az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója – derül ki a Politico című brüsszeli lap cikkéből. A korrupciós ügyekben fuldokló bizottság elnökével szemben a Patrióták-frakció elnöke, a Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés párt elnöke jelentette be egy újabb bizalmatlansági indítvány tervét az X-en – értesült a bizottsághoz közel álló lap.

Vége lehet az európai mezőgazdaságnak

A Nemzeti Tömörülés, Franciaország legerősebb parlamenti pártja ellenzi az EU és a dél-amerikai Mercosur-blokk közötti kereskedelmi megállapodást, amelyet Von der Leyen is támogatott. Az EU-tagállamok minősített többsége pénteken jóváhagyta az európai agráriumot puszta létezésében is fenyegető dömpingmegállapodást, amelyet – legalábbis a retorika szintjén – ellenez az európai viszonylatban kiemelkedő agrárszektorral rendelkező Franciaország.

Mint arról a hirado.hu korábban beszámolt, a szabadkereskedelmi megállapodás brutális mennyiségű agrártermékkel ütné agyon szinte a teljes európai agráriumot.

Csak a latin-amerikai marhahús behozatalára évi 90–100 ezer tonnás kvótát tartalmaz,

baromfihúsból évi 180 ezer tonnát öntene dömpingáron az európai termelők nyakába. A behozatali kvótákban például cukorból 180 ezer tonna, rizs esetében 60 ezer tonna, baromfi esetében 100 ezer tonna, marhahús esetében 99 ezer tonna, sertéshús esetében 25 ezer tonna szerepelne.

A megállapodást ellenzi Franciaország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország is.

Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai között kötendő megállapodás ellen tüntető gazdák tűz mellett melegednek, miközben traktorjaikkal lezárják a Brüsszel és Luxembourg közötti E411-es autópályát a belgiumi Wierde környékén 2026. január 9-én. Európa dühöng, vezetői aláírnak (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Kétharmad kéne a „rendszerváltáshoz”

A Von der Leyen elleni, esetleges újabb indítvány kapcsán a Politico kiemeli: ha a korábbi bizalmatlansági indítványok koreográfiáját követik, akkor valószínűleg január 19-én, hétfőn vitát tartanak,

a szavazásra pedig január 22-én kerül sor.

A bizalmatlansági indítvány benyújtásához 72 törvényhozó támogatása kell. Mivel a Patriótáknak 82 képviselője van az Európai Parlamentben, nincs szükségük más politikai csoportok támogatására. A Politico szerint az indítvány – amely siker esetén Von der Leyen és mind a 26 biztosának menesztését eredményezné – szinte biztosan elbukik, mivel a leadott szavazatok kétharmados többségére lenne szükség.

Korábban háromszor próbálták megbuktatni Ursula von der Leyent bizalmatlansági szavazással – kettőt jobboldali-konzervatív pártok nyújtottak be, egyet pedig a szélsőbaloldal. Az indítványok sikertelenek voltak.

Olasz gazdák az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai között kötendő megállapodás ellen tüntetnek Milánóban 2026. január 9-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner)

Lecornu bukhat?

Jordan Bardella képmutatónak nevezte Emmanuel Macron francia elnököt is, aki úgy tett, mintha ellenezné a Mercosur-megállapodást, és „elárulta a francia gazdákat” azzal, hogy nem tett eleget az egyezménnyel szemben – írja a Politico. Bardella kijelentette:

a Nemzeti Tömörülés bizalmatlansági indítványt fog benyújtani a francia kormány ellen.

Franciaországban nemcsak a Nemzeti Tömörülés buktatná meg a jelenlegi kormányt a Mercosur-megállapodások okán: a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország, az LFI már be is adott egy bizalmatlansági indítványt Sébastien Lecornu kormánya ellen – értesült a Le Figaro.

https://hirado.hu/kulfold/cikk/2026/01/08/mercosur-hangosan-szidalmaztak-a-tiltakozo-gazdak-a-francia-nemzetgyules-elnoket/

A trockista Jean-Luc Mélanchon vezette LFI, mely a baloldal legnagyobb mandátummal rendelkező parlamenti pártja, a venezuelai kérdés a Mercosur-ügyek kezelése miatt élt ezzel a lehetőséggel.

A szélsőbaloldali párt szerint mindkét ügy a népszuverenitás és a nemzetközi jog „lábbal tiprását” jelenti. „Franciaországot megalázták Brüsszelben, de Washingtonban is, ez Emmanuel Macron elnök katasztrofális múltja” – jegyezték meg Mathilde Panot, az LFI parlamenti frakcióvezetője által az X-en bejelentett indítvány aláírói Macron Mercosurral kapcsolatos politikájáról.

Az Ouest-France című lap hozzáteszi: Olivier Faure szocialista politikus azt követeli, hogy terjesszék a Mercosur ügyét az Európai Unió Bírósága elé. A Le Dauphene szerint úgy vélte:

„Egy fellebbezés 18 hónapra felfüggesztené a megállapodást,

lehetővé téve számunkra, hogy folytassuk a szerződés kidolgozását, és leállítsuk a francia mezőgazdaságra káros folyamatot.”

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)