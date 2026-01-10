Medvegyev: Az Európát kormányzó idióták háborút akarnak

Oroszország nem fogad el semmilyen európai vagy NATO-csapatot Ukrajnába – írta Medvegyev az X-en.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciójának találkozóján szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy a két ország az ukrajnai békemegállapodás elérése esetén közösen katonai egységeket telepít Ukrajnába. Az orosz biztonsági tanács alelnöke kemény szavakkal reagált az európai kezdeményezésekre.

„Moszkva számára elfogadhatatlan bármilyen katonai kontingens Ukrajnába telepítése, legyen az akár egyes európai országok, akár a NATO egésze részéről” – szögezte le Dmitrij Medvegyev bejegyzésében.

Az orosz biztonsági tanács alelnöke bejegyzéséhez az Ukrajna kritikus infrastruktúráját ért Oresnyik rakétatámadásról készült videót is feltöltött.

„Az uralkodó európai idióták végül is háborút akarnak Európában.

Ezerszer elmondtuk már: Oroszország nem fogad el semmilyen európai vagy NATO-csapatot Ukrajnában” – írta Medvegyev az X-en. „Nos, akkor gyerünk. Ezt fogod kapni” – tette hozzá a rakétatámadásról készült felvételre utaló Medvegyev.

Kiemelt kép: Dmitrij Medvegyev és Vlagyimir Putyin orosz államfő (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz miniszterelnöki hivatal sajtószolgálata pool/Dmitrij Asztahov)