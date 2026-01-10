200 millió fontos gyorsított haderőfejlesztéssel készül Nagy-Britannia a békemegállapodás utáni ukrajnai csapattelepítésre

A brit kormány 200 millió fontos (89 milliárd forintos) gyorsított haderőfejlesztési programmal készül arra, hogy az ukrajnai békemegállapodás elérése után katonai alakulatokat telepíthessen ukrán területen – közölte szombaton a londoni védelmi minisztérium.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciójának e hét elején Párizsban tartott találkozóján írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy a két ország az ukrajnai békemegállapodás elérése esetén közösen katonai egységeket telepít Ukrajnába.

Starmer a szándéknyilatkozat aláírása után úgy fogalmazott: a dokumentum megnyitja az utat annak a jogi keretrendszernek a kidolgozása felé, amelynek alapján Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerországok fegyveres erői ukrajnai területen biztosíthatják majd az ukrán légteret és Ukrajna felségvizeit, „katonai csomópontokat” alakíthatnak ki Ukrajnában, emellett „védett létesítményeket” építhetnek fegyverek és hadfelszerelések számára.

Volodimir Zelenszkij ukrán, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit kormányfő kezet fog, miután szándéknyilatkozatot írtak alá az Ukrajnát az Oroszország elleni háborújában támogató országokat tömörítő úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozóját követõ sajtótájékoztatón a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában 2026. január 6-án (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin)

Keir Starmer részletek nélkül kijelentette azt is, hogy a koalíció résztvevői „kötelező erejű vállalásokat dolgoznak ki” Ukrajna támogatására egy esetleges jövőbeni újabb orosz fegyveres támadás esetére. A londoni védelmi tárca szombati ismertetése szerint Nagy-Britannia e feladatok ellátására 200 millió fontos gyorsított haderőfejlesztési programba kezd.

A minisztériumi tájékoztatás szerint

a brit alakulat az ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciója által tervezett új nemzetközi alakulat (Multinational Force for Ukraine, MNFU) részeként tevékenykedne Ukrajnában békemegállapodás esetén.

A 200 millió fontos összeget a brit fegyveres erők járműállományának és távközlési rendszereinek fejlesztésére, valamint új drónelhárító védelmi kapacitások és a személyi állomány védelmét szolgáló pótlólagos eszközök beszerzésére fordítja a brit kormány, annak érdekében, hogy az egységek szükség esetén készen álljanak az ukrajnai telepítésre – áll a londoni védelmi tárca szombati beszámolójában.

London közölte, hogy a brit parlamenti képviselők vitázhatnak és szavazhatnak is a csapatok számáról, amelyeket a tűzszünet esetén küldenének – írja a Kyiv Post.

A hatalmas összegű bejelentés nem sokkal azután történik, hogy a brit sajtó közölte: a védelmi minisztérium a következő négy évben 28 milliárd font hiánnyal néz szembe.

A The Times beszámolója szerint a brit fegyveres erők vezetője, Richard Knighton a múlt hónapban már figyelmeztette is Keir Starmer miniszterelnököt a finanszírozási lyukra.

Moszkva elutasította a háború utáni békefenntartó tervet, mondván, hogy az ilyen csapatokat „legitim katonai célpontnak” tekintenék.

Érkeznek a szuperolcsó, ukrán fejlesztésű elfogó drónok

A tájékoztatás szerint John Healey brit védelmi miniszter Kijevbe látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal védelmi miniszterrel tekintette át a nemzetközi erők telepítéséről szóló tervek további részleteit.

A találkozón Healey megerősítette azt is, hogy ebben a hónapban megkezdődik az Octopus típusú elfogó drónok gyártása. Az ukrán mérnökök által kifejlesztett és Nagy-Britanniában gyártott Octopus képes a Sahíd típusú drónok megsemmisítésére, mielőtt ezek elérik célpontjukat – áll a brit védelmi minisztérium szombati tájékoztatásában. A tárca hangsúlyozza, hogy olcsó, gyorsan és nagy mennyiségben gyártható eszközről van szó:

az Octopus elfogó drónok ára nem egészen a tizede azon drónokénak, amelyek megsemmisítésére a típust kifejlesztették.

A londoni védelmi minisztérium szerint Nagy-Britannia havonta több ezer Octopus drón gyártására készül Ukrajna számára.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint az online kapcsolaton keresztül részt vevő országok képviselői tanácskoznak az Ukrajna támogatására kész országok koalíciójának csúcstalálkozóján Londonban 2025. október 24-én (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg/Chris J. Ratcliffe)