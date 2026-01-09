Világsztárrá váltak a hóban játszadozó nyíregyházi jegesmedve bocsok

Felkapta a világsajtó a Nyíregyházi Állatpark oldalán publikált videót, amely bemutatja milyen kiugró örömmel fogadták életük első havazását az ifjú jegesmedvék.

A felvételek először a Reuters hírügynökség anyagaiban jelentek meg, később pedig az ABC News is felkapta a bocsokról készült videót. E két forrásra hivatkozva sok másik oldal is megosztotta a felvételt.

A hirado.hu is bemutatta már azt a felvételt, amelyen látható, ahogy a bocsok önfeledten hemperegnek, játszanak és csúszkálnak a friss hóban.

Ootek és Jorek életében ez volt az első alkalom, hogy természetes, téli környezetben tapasztalhatták meg a hóval járó élményeket.

Az állatkert munkatársai – látva, hogy korábbi felvételük világsiker lett – azt írták, hogy a hétvégén újabb videót készíthetnek a népszerű jegesmedve bocsokról.

Kiemelt kép forrása: a Nyíregyházi Állatpark közösségi oldala