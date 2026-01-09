Világsztárrá váltak a hóban játszadozó nyíregyházi jegesmedve bocsok

A felvételek először a Reuters hírügynökség anyagaiban jelentek meg, később pedig az ABC News is felkapta a bocsokról készült videót. E két forrásra hivatkozva sok másik oldal is megosztotta a felvételt.
@abcnews Polar bears at a Hungarian zoo played in the first snow they had seen in their lives, according to the Nyiregyhaza animal park, as a powerful winter storm blanketed much of the country. #snow #polarbears #hungary #animals ♬ original sound – ABC News
A hirado.hu is bemutatta már azt a felvételt, amelyen látható, ahogy a bocsok önfeledten hemperegnek, játszanak és csúszkálnak a friss hóban.
Kapcsolódó tartalom
Ootek és Jorek életében ez volt az első alkalom, hogy természetes, téli környezetben tapasztalhatták meg a hóval járó élményeket.
Az állatkert munkatársai – látva, hogy korábbi felvételük világsiker lett – azt írták, hogy a hétvégén újabb videót készíthetnek a népszerű jegesmedve bocsokról.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: a Nyíregyházi Állatpark közösségi oldala