Ukrajna szerint orosz csapás ért két civil hajót Odesszánál

Az orosz hadsereg ismét civil hajókra mért csapást: Odessza régióban eltaláltak kettőt, a támadásoknak egy halálos áldozata és egy sebesültje van – közölte Olekszij Kuleba, helyreállításért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes pénteken a Telegramon.

A tisztségviselő beszámolója szerint egy orosz csapásmérő drón eltalált egy Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő civil hajót, amely az Odesszától délre fekvő Csornomorszk kikötőjébe tartott gabonarakományért. Hozzátette, hogy a hajó a támadás után menetképes maradt, és jelenleg a legközelebbi kikötő felé tart.

Kuleba arról tájékoztatott, hogy még egy hajót ért orosz találat: egy szójababot szállító, a Comore-szigetekre bejegyzett hajót az odesszai kikötőnél. Hozzátette, hogy a helyszínre mentőegységeket irányítottak.

Kiemelte, hogy életét vesztette a legénység egyik tagja, egy szíriai állampolgár.

„Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Oroszország tudatosan civil létesítményeket, a nemzetközi hajózást és az élelmiszer-ellátást támadja. Ukrajna a folyamatos támadások ellenére is mindent megtesz a biztonság garantálása és exportkötelezettségei teljesítése érdekében” – hangsúlyozta.

Oleh Kiper, Odessza regionális kormányzója arról adott hírt, hogy a szójababot szállító hajónak megsérült a tatja. A Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő másik civil hajón a másodtiszt sebesült meg, aki szintén szíriai állampolgár. Az odesszai ügyészség sajtószolgálata közölte, hogy háborús bűntett miatt vizsgálatot indítottak.

Hiperszonikus rakétát is bevetettek az oroszok péntek hajnalban

Mint a hirado.hu írta, az Ukrajna elleni péntek hajnali támadásban az oroszok bevetették azt a hiperszonikus sebességgel közlekedő rakétájukat is, amely akár nukleáris töltetek hordozására is képes. A hajnali csapássorozatban támadás érte Európa legnagyobb földalatti gáztározóját is.

