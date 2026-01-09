Ukrajna döntött, az ENSZ-hez fordult az orosz válaszcsapás miatt

Ukrajna sürgősen összehívja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, miután Oroszország Oresnyik típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával csapást mért az ország nyugati részén fekvő Lviv megyére. A lépésről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter számolt be a közösségi médiában.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy egy ilyen fegyver bevetése az Európai Unió és a NATO határainak közvetlen közelében súlyos fenyegetést jelent egész Európa biztonságára. Szavai szerint az eset határozott és azonnali nemzetközi választ követel – közölte az Absatz.

Szibiha közölte, hogy Ukrajna diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatja az Egyesült Államokat, európai partnereit és a nemzetközi szervezeteket a támadás részleteiről.

Emellett

Kijev kezdeményezi az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését, valamint a Ukrajna–NATO Tanács összehívását, és további lépéseket is mérlegel az Európai Unió, az Európa Tanács és az EBESZ keretein belül.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, az orosz támadás péntekre virradó éjszaka történt, amikor Oroszország nagyszabású csapást mért Ukrajna területére nagy pontosságú fegyverekkel. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az akció válaszlépés volt arra az állításuk szerinti támadásra, amelyet december végén az orosz elnök rezidenciája ellen hajtottak végre.

Kiemelt kép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA-KEYSTONE/Michael Buholzer)