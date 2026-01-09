Tél Nyugat-Európában: több százezer otthon maradt áram nélkül Franciaországban és Nagy-Britanniában

A Goretti ciklon tombol Nyugat-Európában. A vihar miatt Franciaországban előző nap 380 ezer, Nagy-Britanniában pedig mintegy 50 ezer háztartás maradt áram nélkül a nemzeti hírügynökségek szerint.

A Goretti ciklont kísérő szélrohamok sebessége elérte a 213 km/órát. Az Enedis áramellátó vállalat közlése szerint jelenleg 266 200 háztartás Normandiában áramszünettel küzd. Bretagne-ban 21 000, Picardy régióban 18 500, az Ile-de-France régióban pedig 13 500 háztartás érintett. A károk felszámolása több napot vehet igénybe – közölte az EADaily.

A francia meteorológiai szolgálat szerint a narancssárga szintű veszélyjelzés továbbra is érvényben van az ország 21 megyéjében.

Nagy-Britanniában a National Grid energiavállalat arról számolt be, hogy mintegy 57 ezer ingatlan maradt áram nélkül. A legtöbb érintett a délnyugat-angliai régiókban él. A brit meteorológiai szolgálat előző nap vörös szintű időjárási veszélyjelzést adott ki Cornwall megyére, az ország délnyugati részén.

