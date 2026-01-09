Svédországban előzetes letartóztatásba helyezték egy kiberbiztonsági cég Oroszországnak kémkedő ügyvezetőjét

Mats Ljungqvist az ügy részleteit ismertető közleményében azt írta, hogy bár a nyomozás még csak a korai fázisában van,
de az eddigi adatok arra utalnak, hogy a korábban a svéd hadsereg tanácsadójaként foglalkoztatott férfi információkat adott át az orosz hírszerző szolgálatoknak.
A harmincas éveiben járó gyanúsított 2018 és 2022 között nyújtott informatikai szolgáltatást a svéd hadseregnek. 2024-ben kiberbiztonsági céget alapított azzal a céllal, hogy „támadó kiberműveleteket” hajtson végre. Az ügyész szerint a múlt év eleje óta kémkedett Oroszországnak – közölték.
Egy hasonló ügyben tartottak francia–orosz fogolycserét a minap
Mint arról a hirado.hu is írt, csütörtökön egy francia–orosz fogolycsere részeként szintén egy kémkedéssel, valamint egy számítógépes csalással vádolt személyt cserélte ki Párizs és Moszkva.
A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: X.com)