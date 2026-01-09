Migránsgyerekek támadtak egy zsidó kávézóra Lipcsében

Letépték az izraeli zászlót, palackokkal dobálták meg az alkalmazottat, és megrongálták az épületet egy nyolcfős gyermekcsoport tagjai szerdán Lipcsében.

Antiszemita bűncselekmény történt Lipcsében, a rendőrség két, migrációs hátterű kiskorú elkövetőt azonosított az ügyben – derül ki a Junge Freiheit beszámolójából.

Szerda délután támadás érte Lipcsében a HaMakom nevű zsidó kávézót, amikor nyolc gyermek összeverődve rontott rá a vendéglátóhelyre. A kiérkező rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján két gyanúsítottat azonosítottak, akik mindössze tíz- és tizenegy évesek.

Az egyik azonosított gyermek orosz, a másik dél-szudáni állampolgárságú. Mindkettőjük neve már korábban is ismert volt a hatóságok előtt – mondta el a Junge Freiheit érdeklődésére a rendőrség szóvivője.

Az antiszemita támadás során

a két gyermek letépte a kávézó homlokzatára kitűzött izraeli zászlót.

Miután felszólították őket, visszaadták a zászlót, és elmentek, ám rövid időn belül hat társukkal tértek vissza, és ekkor már

palackokkal dobálták meg az egyik, 46 éves női alkalmazottat, aki a sípcsontján megsérült.

Egy reklámtáblával az ablakot is betörték a kiskorú támadók mintegy százeurós kárt okozva, miközben a rendőrségi közlemény szerint Izraelt szidták.

In Leipzig schließen sich Kinder zusammen, um ein jüdisches Café zu attackieren. Eine Frau wird verletzt, ein Fenster beschädigt. Die JF kennt die Staatsangehörigkeiten zweier Verdächtiger. https://t.co/QRfoOK9FlD — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) January 8, 2026

Az ügyben rongálás, veszélyes testi sértés és gyűlölet-bűncselekmény gyanújával indult eljárás, ám az elkövetők életkoruk miatt nem büntethetők.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterrstock)