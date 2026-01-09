Műsorújság
Migránsgyerekek támadtak egy zsidó kávézóra Lipcsében

Szerző: hirado.hu
Forrás: Junge Freiheit
2026.01.09. 17:11

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Letépték az izraeli zászlót, palackokkal dobálták meg az alkalmazottat, és megrongálták az épületet egy nyolcfős gyermekcsoport tagjai szerdán Lipcsében.

Antiszemita bűncselekmény történt Lipcsében, a rendőrség két, migrációs hátterű kiskorú elkövetőt azonosított az ügyben – derül ki a Junge Freiheit beszámolójából.

Szerda délután támadás érte Lipcsében a HaMakom nevű zsidó kávézót, amikor nyolc gyermek összeverődve rontott rá a vendéglátóhelyre. A kiérkező rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján két gyanúsítottat azonosítottak, akik mindössze tíz- és tizenegy évesek.

Az egyik azonosított gyermek orosz, a másik dél-szudáni állampolgárságú. Mindkettőjük neve már korábban is ismert volt a hatóságok előtt – mondta el a Junge Freiheit érdeklődésére a rendőrség szóvivője.

Az antiszemita támadás során

a két gyermek letépte a kávézó homlokzatára kitűzött izraeli zászlót.

Miután felszólították őket, visszaadták a zászlót, és elmentek, ám rövid időn belül hat társukkal tértek vissza, és ekkor már

palackokkal dobálták meg az egyik, 46 éves női alkalmazottat, aki a sípcsontján megsérült.

Egy reklámtáblával az ablakot is betörték a kiskorú támadók mintegy százeurós kárt okozva, miközben a rendőrségi közlemény szerint Izraelt szidták.

Az ügyben rongálás, veszélyes testi sértés és gyűlölet-bűncselekmény gyanújával indult eljárás, ám az elkövetők életkoruk miatt nem büntethetők.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterrstock)

antiszemitizmustámadászsidó vallászsidógyűlölet Lipcse

