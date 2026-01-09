Közös közleményben ítélte el Macron, Merz és Starmer az iráni tüntetők „legyilkolását”

Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit kormányfő és Friedrich Merz német kancellár pénteken közös közleményben „határozottan” elítélte Iránban a „tüntetők legyilkolását” és az iráni biztonsági erők által elkövetett „erőszakot”, valamint „önmérsékletre” szólította fel az iráni hatóságokat.

„Mélyen aggasztanak bennünket az iráni biztonsági erők által elkövetett erőszakról szóló jelentések, és határozottan elítéljük a tüntetők legyilkolását” – írták a francia, brit és német vezetők, felszólítva az iráni hatóságokat, hogy „tartózkodjanak minden erőszaktól, és tartsák tiszteletben az iráni állampolgárok alapvető jogait”.

„Az iráni hatóságok felelőssége saját lakosságuk védelme, és garantálniuk kell a szólás- és békés gyülekezési szabadságot, megtorlástól való félelem nélkül”

– tette hozzá közös nyilatkozatában a francia elnök, a brit miniszterelnök és a német kancellár.

Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője pénteken arra figyelmeztetett, hogy az Iszlám Köztársaság „nem hátrál meg a szabotőrök elől”, miközben a 13. napja tartó tüntetések egyre nagyobb méreteket öltenek az országban.

Iránban december végén robbantak ki kormányellenes tüntetések a növekvő infláció miatt, a megmozdulásoknak pedig már több halálos áldozatuk van. Donald Trump amerikai elnök a napokban közölte: kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) legfrissebb összesítése szerint a tüntetések kezdete óta legkevesebb 39 ember, köztük több rendőr is életét vesztette a demonstrálók és a biztonsági erők összecsapásaiban, az őrizetbe vett tüntetők száma pedig meghaladja a 2260-at.

