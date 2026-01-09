Kijev felében nincs fűtés, Klicsko polgármester a főváros elhagyására kéri az ukránokat

Kijevben a társasházak fele fűtés nélkül maradhat, Vitalij Klitschko polgármester ezért arra kéri a lakosokat, hogy hagyják el az ukrán fővárost – írja a Strana.

A portál megjegyzi, a fűtéskimaradás – amelyet az orosz légitámadások számlájára írnak – majdnem 600 lakóépületet érinthet. A Kijev elhagyásáról szóló felhívást Telegram-csatornáján jelentette be a polgármester. Közleményében kifejtette, a közművek a szociális intézményeknek – különösen kórházaknak és szülészeteknek – mobil kazánházakat biztosítottak, ezenfelül energiamérnökökkel együtt azon dolgoznak, hogy helyreállítsák az áram- és hőellátást a kijevi lakosok otthonaiban.

„Mindent megteszünk, hogy minél előbb helyreállítsuk az ellátást. De a tegnap esti támadás Kijev ellen volt a legfájdalmasabb a főváros kritikus infrastruktúrája számára”

– írta Vitalij Klitschko.

Megjegyezte, hogy a városi szolgáltatások vészhelyzetben dolgoznak, és az időjárási viszonyok a közeljövőben nehézzé válnak. Ezért a polgármester arra kérte a főváros lakóit, hogy ha lehetséges, ideiglenesen hagyják el a várost.

Korábban a hirado.hu oldalán beszámoltunk az ukrán légierő által kiadott közleményről, amelyben azt írták: Kijev környékét támadta elsősorban Oroszország péntekre virradóra, az orosz hadsereg 278 támadóeszközt vetett be ukrajnai létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen, a támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, komoly károk keletkeztek.

Az Ukrajna fővárosa elleni nagyszabású légitámadás következtében négy ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek, köztük öt katasztrófavédelmi alkalmazott és három orvos, akik a helyszínen dolgoztak a Darnyickij kerületet ért ismételt csapások során – jelentette a Nemzeti Rendőrség és a Kijevi Városi Ügyészség Telegramon közzétett jelentéseit idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A fővárosban 19 többszintes épület, az egyik nagykövetség épülete, egy óvoda, egy befejezetlen többszintes épület, autók, egy szupermarket és egy benzinkút megrongálódott. Hasonló támadásra került sor a lvivi területen is, ahol az ukrán fővároshoz hasonlóan szintén szünetel a gázszolgáltatás a fogyasztók egy részénél.

Kiemelt kép: Vitalij Klicsko kijevi polgármester (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)