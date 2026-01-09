Hiperszonikus légiszörnnyel válaszoltak az oroszok a Putyin elleni dróntámadásra – ukrán fegyvergyár semmisült meg

Péntek éjfél körül rakétacsapást mértek a Lvivi régióra, amely egy kritikus infrastruktúrához tartozó létesítményt ért. Erről Makszim Kozickij, a Lvivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője számolt be Telegram-csatornáján. Hozzátette, hogy a becsapódás helyszínén a szakmai szolgálatok dolgoznak, és vizsgálják a károk jellegét. Megjegyezte, hogy ez szokásos eljárás minden rakétatámadás után.

Az első laboratóriumi vizsgálatok szerint a sugárzási szint a normán belül van, és nem mutattak ki a levegőben káros anyagok határérték feletti koncentrációját – írja a Strana ukrán online hírportál.

A becsapódásról készült videó utcai térfigyelő kamerák felvételein is látható. Éjszaka helyi Telegram-csatornák azt írták, hogy a támadást az Oresnyik rakétakomplexummal hajtották végre. Ezt az információt reggel az orosz Védelmi Minisztérium is megerősítette. A minisztérium közleménye szerint

az orosz fegyveres erők az éjszaka folyamán – válaszul egy olyan támadásra, amely állításuk szerint 2025. december 29-én éjjel érte az Orosz Föderáció elnökének rezidenciáját a Novgorodi területen – nagyszabású csapást hajtottak végre nagy hatótávolságú, nagy pontosságú fegyverekkel, szárazföldi és tengeri indításból. A támadás alkalmával bevetették többek között a közepes hatótávolságú, mobil földi rakétarendszert, az „Oresnyiket”, valamint csapásmérő drónokat is, Ukrajna területén található kritikus fontosságú létesítmények ellen.

Az orosz védelmi tárca szerint a csapás céljait elérték: megsemmisítettek dróngyártó létesítményeket, amelyeket, mint arról a hirado.hu is beszámolt, a Putyin rezidenciája elleni támadásban használtak, valamint olyan energetikai infrastruktúrát, amely az ukrán hadiipari komplexum működését biztosította.

A minisztérium figyelmeztetett, hogy a Kijev részéről a decemberi eseményekhez hasonló lépések „nem maradnak válasz nélkül.” Emlékeztetőül: Ukrajna tagadja, hogy bármilyen légi támadást kísérelt volna meg az orosz elnök rezidenciája ellen. Arról, hogy Moszkva az Oresnyik bevetésére készül, már előző este is írtak. Emlékeztetnek arra is, hogy a rendszerből kilőtt rakétát először 2024 novemberében vetették be Dnyipro városa ellen. Vlagyimir Putyin június végén megerősítette, hogy Oroszország megkezdte az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta sorozatgyártását.

A mintegy 4 ezer kilométeres hatótávolságú fegyver több, hiperszonikus visszatérő egységgel ellátott robbanófejet hordozhat, hagyományos és nukleáris változatban is – közölte a Makronóm. Az Oresnyiket először 2024 novemberében vetették be Ukrajna ellen, és elemzők szerint a rendszer kitölti az űrt az Iszkander–M és az interkontinentális orosz rakéták között. Ukrán hírszerzési becslések alapján Oroszország évente akár 300 ilyen rakétát is képes lehet legyártani, miközben Moszkva a rendszer Fehéroroszországba történő telepítését is előkészíti.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook/Vukics Ferenc)