Feleségével együtt letartóztatták a szilveszterkor kigyulladt svájci bár tulajdonosát – VIDEÓ

Egy pénteki bírósági meghallgatás után előzetes letartóztatásba helyezték Jacques Morettit, a Crans-Montana városában található Le Constellation bár tulajdonosát. A szórakozóhelyen szilveszterkor negyven ember halt meg a tűzvészben.

A Moretti elleni intézkedésről többek közt a Sky News számolt be. Utóbb az is kiderült, hogy nemcsak Jacques Morettit, hanem feleségét, Jessica Morettit is az intézkedés alá vonták a hatóságok, mindketten házi őrizetbe kerültek szökés veszélye miatt.

A portál azt írta, hogy

a svájci hatóságok gyilkosság és gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt folytatnak vizsgálatot ellenük.

A crans-montanai bárban történt tűz miatt több áldozat családja is a hatóságokhoz fordult előzőleg. Az intézkedést megelőzően, péntek reggel Jacques Morettit és feleségét a svájci Sion városában található ügyészségi hivatalban hallgatták meg.

Jacques Morettit a svájci Sion ügyészségén hallgatták meg; az épület előtt újságírók várták, de nem válaszolt a feltett kérdéseikre. A gyanúsítottak kifejezték részvétüket a tűz áldozataival szemben, és kijelentették, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal.

Hat órán át tartott a meghallgatás

A korzikai születésű Jacques Morettit hat órán át hallgatták ki a sioni ügyészségen, majd egy rendőrautóban vitték el az épületből; előzetes letartóztatásba helyezték. A másik társtulajdonos, a felesége, Jessica Moretti szabadlábon, ügyvédei kíséretében hagyhatta el a helyszínt – fejtette ki az MTI.

Hozzátették: előzőleg sokan kritizálták, hogy nem vették őrizetbe közvetlenül a katasztrófa után a bár üzemeltetőit.

A nyomozás adatai szerint a bárban egy csillagszóró gyertya lobbantotta lángra a helyiség mennyezetét borító hangszigetelő habot, és onnan terjedt tovább a tűz.

Francia sajtóinformációk szerint Jacques Moretti büntetett előéletű, 2008 októberében börtönbüntetésre ítélték Franciaországban prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmény miatt. A bártulajdonos múltjáról a napokban láttak napvilágot sajtócikkek.

Kiemelt kép: Mentőautók érkeznek a Le Constellation bárhoz a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana síparadicsomban 2026. január 1-jén, miután szilveszteréjjel tűz ütött ki a szórakozóhelyen. A tűzben negyvenen meghaltak, csaknem százan megsebesültek (Fotó: MTI/AP/Valais kanton rendőrsége)