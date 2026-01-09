Evakuáció kezdődött Kijevben: a főpolgármester felszólította a lakosságot, hogy hagyják el a fővárost

Mint a hirado.hu írta, az Ukrajna elleni péntek hajnali támadásban az oroszok bevetették azt a hiperszonikus sebességgel közlekedő rakétájukat is, amely akár nukleáris töltetek hordozására is képes.
Kapcsolódó tartalom
Vitalij Klicsko főpolgármester a támadás után egy felhívást tett közzé. Közlése szerint
Kijev többlakásos házainak a fele – csaknem hatezer épület – távhőszolgáltatás nélkül maradt,
miután az orosz támadás megrongálta a főváros létfontosságú infrastruktúráját.
A városban a vízellátásban is fennakadások vannak. „A szolgáltatók mobil kazánházakkal látták el a szociális intézményeket, elsősorban a kórházakat és a szülőotthonokat, és az energetikai szakemberekkel együtt dolgoznak azon, hogy helyreállítsák az áram- és távhőellátást a kijeviek otthonaiban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a lehető leggyorsabban megtörténjen” – írta Klicsko a Telegramon.
Klicsko hangsúlyozta, hogy a Kijev elleni mostani kombinált drón- és rakétatámadás volt a legfájdalmasabb a főváros létfontosságú infrastruktúrája szempontjából.
Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban az időjárási körülmények is kedvezőtlenek lesznek.
Mikola Kolisznik energetikai miniszterhelyettes sajtótájékoztatóján közölte, hogy
több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül a fővárosban és környékén.
A Kijev régióbeli Szlavutics városában teljesen megszűnt az áramszolgáltatás. Az orosz támadás következtében jelentős károk keletkeztek alállomásokban, nagyfeszültségű légvezetékekben, valamint energiatermelő létesítményekben is.
Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegramon kiemelte, hogy a pénteki támadás során Oroszország célzottan azokat a területi kazánházakat vette célba, amelyek a lakosság távhőellátását biztosítják.
„Ez energetikai terror, és kísérlet arra, hogy a telet fegyverré változtassák”
– hangsúlyozta a kormányfő.
Ezzel összefüggésben Olekszij Kucserenko parlamenti képviselő, az energetikai és bizottság alelnöke közölte: a rendelkezésére álló információk szerint Kijev számos kerületében a közszolgáltatók utasítást kaptak arra, hogy leeresszék a fűtővizet az épületeken belüli rendszerekből.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Vitalij Klicsko kijevi polgármester orosz rakétacsapásban megrongálódott lakóházaknál Kijevben 2023. december 13-án (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)