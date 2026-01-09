Evakuáció kezdődött Kijevben: a főpolgármester felszólította a lakosságot, hogy hagyják el a fővárost

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arra szólította fel pénteken az ukrán főváros lakóit, hogy akinek lehetősége van, átmenetileg utazzon el Kijevből olyan helyre, ahol „alternatív” áramszolgáltatási és fűtési lehetőségek állnak rendelkezésre.

Mint a hirado.hu írta, az Ukrajna elleni péntek hajnali támadásban az oroszok bevetették azt a hiperszonikus sebességgel közlekedő rakétájukat is, amely akár nukleáris töltetek hordozására is képes.

Vitalij Klicsko főpolgármester a támadás után egy felhívást tett közzé. Közlése szerint

Kijev többlakásos házainak a fele – csaknem hatezer épület – távhőszolgáltatás nélkül maradt,

miután az orosz támadás megrongálta a főváros létfontosságú infrastruktúráját.

A városban a vízellátásban is fennakadások vannak. „A szolgáltatók mobil kazánházakkal látták el a szociális intézményeket, elsősorban a kórházakat és a szülőotthonokat, és az energetikai szakemberekkel együtt dolgoznak azon, hogy helyreállítsák az áram- és távhőellátást a kijeviek otthonaiban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a lehető leggyorsabban megtörténjen” – írta Klicsko a Telegramon.

Klicsko hangsúlyozta, hogy a Kijev elleni mostani kombinált drón- és rakétatámadás volt a legfájdalmasabb a főváros létfontosságú infrastruktúrája szempontjából.

Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban az időjárási körülmények is kedvezőtlenek lesznek.

Mikola Kolisznik energetikai miniszterhelyettes sajtótájékoztatóján közölte, hogy

több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül a fővárosban és környékén.

A Kijev régióbeli Szlavutics városában teljesen megszűnt az áramszolgáltatás. Az orosz támadás következtében jelentős károk keletkeztek alállomásokban, nagyfeszültségű légvezetékekben, valamint energiatermelő létesítményekben is.

Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegramon kiemelte, hogy a pénteki támadás során Oroszország célzottan azokat a területi kazánházakat vette célba, amelyek a lakosság távhőellátását biztosítják.

„Ez energetikai terror, és kísérlet arra, hogy a telet fegyverré változtassák”

– hangsúlyozta a kormányfő.

Ezzel összefüggésben Olekszij Kucserenko parlamenti képviselő, az energetikai és bizottság alelnöke közölte: a rendelkezésére álló információk szerint Kijev számos kerületében a közszolgáltatók utasítást kaptak arra, hogy leeresszék a fűtővizet az épületeken belüli rendszerekből.

Kiemelt kép: Vitalij Klicsko kijevi polgármester orosz rakétacsapásban megrongálódott lakóházaknál Kijevben 2023. december 13-án (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)