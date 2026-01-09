Európa legnagyobb föld alatti gáztározóját is találat érte a péntek hajnali orosz válaszcsapásban

Mint a hirado.hu írta, az Ukrajna elleni péntek hajnali támadásban az oroszok bevetették azt a hiperszonikus sebességgel közlekedő rakétájukat is, amely akár nukleáris töltetek hordozására is képes.
Az Eurasia Daily beszámolója szerint utóbb az ukrán média arról számolt be, hogy
az orosz támadás eredményeként Európa legnagyobb föld alatti gáztárolója is, amely a Lviv régiójában található.
Ráadásul a csapás egy másik ország gázellátást is befolyásolhatja, ugyanis moldovai gázt is tároltak ezen a helyszínen. Mint a portál emlékeztetett: Moldova a közelmúltig mintegy 50 millió köbméter földgázt tárolt stratégiai tartalékban. Ezeket a két ország között osztották el:
27 millió köbmétert Romániában (vagyis körülbelül 55%), 23 millió köbmétert pedig Ukrajnában (vagyis körülbelül 45%) raktároztak el.
Moldova már korábban is szembesült áramhiánnyal az ukrán energiarendszer megrongálódása miatt: tavaly decemberben kétszer is kénytelenek volt vészhelyzeti jelleggel áramot vásárolni Romániától.
