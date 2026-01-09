Európa legnagyobb föld alatti gáztározóját is találat érte a péntek hajnali orosz válaszcsapásban

Európa legnagyobb föld alatti gáztározóját is találat érte a péntek hajnalban indított orosz csapások részeként. Az orosz támadás még Moldova gázellátását is befolyásolhatja – számolt be az ukrán sajtó.

Mint a hirado.hu írta, az Ukrajna elleni péntek hajnali támadásban az oroszok bevetették azt a hiperszonikus sebességgel közlekedő rakétájukat is, amely akár nukleáris töltetek hordozására is képes.

Az Eurasia Daily beszámolója szerint utóbb az ukrán média arról számolt be, hogy

az orosz támadás eredményeként Európa legnagyobb föld alatti gáztárolója is, amely a Lviv régiójában található.

Ráadásul a csapás egy másik ország gázellátást is befolyásolhatja, ugyanis moldovai gázt is tároltak ezen a helyszínen. Mint a portál emlékeztetett: Moldova a közelmúltig mintegy 50 millió köbméter földgázt tárolt stratégiai tartalékban. Ezeket a két ország között osztották el:

27 millió köbmétert Romániában (vagyis körülbelül 55%), 23 millió köbmétert pedig Ukrajnában (vagyis körülbelül 45%) raktároztak el.

Moldova már korábban is szembesült áramhiánnyal az ukrán energiarendszer megrongálódása miatt: tavaly decemberben kétszer is kénytelenek volt vészhelyzeti jelleggel áramot vásárolni Romániától.

Kiemelt kép: Egy Oresnyik típusú hiperszonikus rakéta darabja, amelyet a nyugat-ukrajnai Lemberg térségében találtak egy orosz rakétacsapás helyszínén 2026. január 9-én. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy reggelre virradóan Oresnyik rakétarendszert vetett be ukrajnai célpontok ellen. Ez volt az Oresnyik második ismert bevetése, az elsőt 2024. november 21-én lőtték ki a kelet-ukrajnai Dnyipróban létesített Juzsmas rakétagyártó üzemre (Fotó: MTI/AP/Ukrán Biztonsági Szolgálat)