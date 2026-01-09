„Donald Trump hamarosan meg fog bukni” – kemény üzenetet küldött az amerikai elnöknek az ajatollah, aki nemzeti egységre szólított fel Iránban

A nemzeti egység megőrzésére szólított fel pénteken Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője az országszerte zajló tüntetésekkel összefüggésben, hozzátéve, hogy hazája „nem hátrál meg a szabotőrök elől”.

„Az iszlám köztársaság nem fogja eltűrni a külföldi zsoldosokat a területén” szögezte le az iráni állami televízió által közvetített beszédében Hamenei, hozzáfűzve, hogy egyes rendbontók csupán Donald Trump amerikai elnöknek akarnak örömet szerezni azzal, hogy saját utcáikban tesznek kárt.

Az ajatollah egyúttal arrogánsnak nevezte Trumpot, aki szerinte „hamarosan meg fog bukni”.

Csütörtökön leállt az internet Iránban

Csütörtökön Iránban országosan leállt a vezetékes internetszolgáltatás – jelentette az internetes forgalmat figyelő, londoni székhelyű NetBlocks nevű szervezet. A csütörtöki megmozdulásokon egyesek egyebek között olyan jelszavakat skandáltak, mint „Halál a diktátorra!” és „Halál az Iszlám Köztársaságra”, mások pedig a sahot éltették, mondván: „Ez az utolsó csata! Pahlavi visszatér!”.

„Irán nagy nemzete, rajtad a világ szeme! Vonuljatok egységben az utcára, és mondjátok el követeléseiteket”

– olvasható Reza Pahlavi iráni trónörökös közleményében.

Teheránban és más nagyvárosokban a mobilinternet-szolgáltatással is voltak gondok, miután Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sahnak az Egyesült Államokban élő fia csütörtökre és péntekre tömegtüntetésre szólította fel az irániakat.

Kiemelt kép: Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője (Fotó: MTI/EPA/Legfõbb iráni vezetõ hivatala)