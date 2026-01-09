Donald Trump bejelentette, hogy lesz-e újabb támadás Venezuela ellen

Donald Trump eltekint a Venezuelában tervezett második amerikai támadástól a dél-amerikai ország kormányának együttműködése nyomán – az amerikai elnök ezt közösségi oldalán jelentette be pénteken.

Trump a Truth Social internetes oldalon megjelent bejegyzésében a „békekereső” magatartás jeleként értékelte azt, hogy a venezuelai kormány nagyszámú politikai bebörtönzöttet enged szabadon.

„Az Amerikai Egyesült Államok és Venezuela között jó együttműködés van, különösen az olaj– és gázinfrastruktúra újjáépítésének terén, aminek eredményeként az sokkal nagyobb, jobb és korszerűbb formát kap” – írta az elnök.

Az Egyesült Államok elnöke hozzátette, hogy

„az együttműködés miatt töröltem a támadások korábban kilátásba helyezett második hullámát, amire, úgy tűnik, nem lesz szükség.”

Az amerikai elnök ugyanakkor világossá tette, hogy a Venezuela partjai közelében tartózkodó amerikai hadihajók biztonsági okokból változatlanul ott maradnak.

Donald Trump bejelentése szerint Venezuela energiaiparába „legkevesebb 100 milliárd dollár” befektetés történik majd meg, és közölte, hogy erről tárgyal pénteken a Fehér Házban.

Az elnöki hivatal közlése szerint az elnök pénteken washingtoni idő szerint a délutáni órákban ül tárgyalóasztalhoz a legnagyobb amerikai energiaipari vállalatok vezetőivel.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)