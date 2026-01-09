Amerikának tetszik a venezuelai siker, csak minden hetedik amerikai ellenzi Maduro bíróság elé állítását

Amerikának tetszik a venezuelai siker, és az Egyesült Államokban alig akad társadalmi ellenállás azzal szemben, hogy az egykori venezuelai vezetőt felelősségre vonják. A republikánus támogatókat egyesítette az ügy, egységesen felsorakoznak az elnök mögött, a demokratákat viszont megosztja, mivel közülük is sokan akadnak, akik utólag pozitívan értékelik Donald Trump amerikai elnök merész lépését.

Az amerikai közvélemény egyértelműen pozitívan értékelte a venezuelai beavatkozást, és ez nemcsak általános hangulatban, hanem konkrét számokban is mérhető – számolt be a CNN. A friss felmérések szerint mindössze 14 százalék ellenzi, hogy Nicolás Maduro amerikai bíróság elé kerül, miközben az Egyesült Államok lakosságának fele kifejezetten támogatja ezt.

A CNN vezető adatelemzője, Harry Enten szerint ez jól mutatja, hogyan működik az amerikai külpolitikai gondolkodás: ha egy beavatkozást sikeresnek látnak, a közvélemény gyorsan felsorakozik mögé. A Maduro elleni művelet előtt még a többség inkább ellenezte az amerikai katonai akciót, ám az események lezárulta után látványosan megfordult a hangulat.

Enten adatai szerint az eltávolítást megelőzően az amerikaiak 47 százaléka ellenezte a fellépést, és csupán 21 százalék támogatta. A művelet után azonban a támogatottság 37 százalékra ugrott, az ellenzők aránya pedig 38 százalékra csökkent – vagyis gyakorlatilag eltűnt az egyértelmű elutasítás. Ez a fordulat azt jelzi, hogy az amerikaiak eredményorientáltan ítélik meg a külpolitikai lépéseket.

A Maduro elleni per kérdésében pedig még határozottabb az álláspont.

A kutatási adatok szerint az amerikaiak 50 százaléka támogatja, hogy az egykori venezuelai vezetőt – kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt – bíróság elé állítsák. Az ellenzők aránya elenyésző: alig minden hetedik amerikai utasítja ezt el.

Mindez jól mutatja a republikánus tábor támogatását az ügyben, és habár eleinte az ügy politikailag megosztó volt, de a sikeres akció után még a demokraták körében is csupán 24 százalék ellenzi a bírósági eljárást. Ez azt jelenti, hogy a Nicolás Maduróval szembeni fellépés ritka módon átível a pártpolitikai törésvonalakon, és inkább egységet teremt, mint megosztottságot.

A venezuelai ügy jól illeszkedik egy régi mintázatba: az amerikai közvélemény kezdetben gyakran szkeptikus a külföldi katonai akciókkal szemben, de ha azok gyors és látványos eredményt hoznak, a támogatás utólag megérkezik. Ez történt korábban más amerikai beavatkozásoknál is, és most ugyanez rajzolódik ki Maduro esetében is.

Kapcsolódó tartalom Együttműködést ajánlott az ügyvivő venezuelai elnök az Egyesült Államoknak Szombaton Donald Trump elnök parancsára az amerikai különleges egységek elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Kiemelt kép: Nicolás Maduro venezuelai elnökről (b) és felesége Cilia Floresről, 2025 nyarán, Caracasban (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ronald Penar)