Amerikának tetszik a venezuelai siker, csak minden hetedik amerikai ellenzi Maduro bíróság elé állítását

Szerző: Horváth Dániel
2026.01.09. 06:48

Amerikának tetszik a venezuelai siker, és az Egyesült Államokban alig akad társadalmi ellenállás azzal szemben, hogy az egykori venezuelai vezetőt felelősségre vonják. A republikánus támogatókat egyesítette az ügy, egységesen felsorakoznak az elnök mögött, a demokratákat viszont megosztja, mivel közülük is sokan akadnak, akik utólag pozitívan értékelik Donald Trump amerikai elnök merész lépését.

Az amerikai közvélemény egyértelműen pozitívan értékelte a venezuelai beavatkozást, és ez nemcsak általános hangulatban, hanem konkrét számokban is mérhető – számolt be a CNN. A friss felmérések szerint mindössze 14 százalék ellenzi, hogy Nicolás Maduro amerikai bíróság elé kerül, miközben az Egyesült Államok lakosságának fele kifejezetten támogatja ezt.

A CNN vezető adatelemzője, Harry Enten szerint ez jól mutatja, hogyan működik az amerikai külpolitikai gondolkodás: ha egy beavatkozást sikeresnek látnak, a közvélemény gyorsan felsorakozik mögé. A Maduro elleni művelet előtt még a többség inkább ellenezte az amerikai katonai akciót, ám az események lezárulta után látványosan megfordult a hangulat.

Enten adatai szerint az eltávolítást megelőzően az amerikaiak 47 százaléka ellenezte a fellépést, és csupán 21 százalék támogatta. A művelet után azonban a támogatottság 37 százalékra ugrott, az ellenzők aránya pedig 38 százalékra csökkent – vagyis gyakorlatilag eltűnt az egyértelmű elutasítás. Ez a fordulat azt jelzi, hogy az amerikaiak eredményorientáltan ítélik meg a külpolitikai lépéseket.

A Maduro elleni per kérdésében pedig még határozottabb az álláspont.

A kutatási adatok szerint az amerikaiak 50 százaléka támogatja, hogy az egykori venezuelai vezetőt – kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt – bíróság elé állítsák. Az ellenzők aránya elenyésző: alig minden hetedik amerikai utasítja ezt el.

Mindez jól mutatja a republikánus tábor támogatását az ügyben, és habár eleinte az ügy politikailag megosztó volt, de a sikeres akció után még a demokraták körében is csupán 24 százalék ellenzi a bírósági eljárást. Ez azt jelenti, hogy a Nicolás Maduróval szembeni fellépés ritka módon átível a pártpolitikai törésvonalakon, és inkább egységet teremt, mint megosztottságot.

A venezuelai ügy jól illeszkedik egy régi mintázatba: az amerikai közvélemény kezdetben gyakran szkeptikus a külföldi katonai akciókkal szemben, de ha azok gyors és látványos eredményt hoznak, a támogatás utólag megérkezik. Ez történt korábban más amerikai beavatkozásoknál is, és most ugyanez rajzolódik ki Maduro esetében is.

Kiemelt kép: Nicolás Maduro venezuelai elnökről (b) és felesége Cilia Floresről, 2025 nyarán, Caracasban (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ronald Penar)

 

