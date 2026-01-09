A brit stratéga szerint piszkos trükkökkel próbálja megakadályozni a mélyállam Nigel Farage hatalomrakerülését

A brit mélyállam piszkos játékot fog játszani, sőt akár a törvényt is megszegi, hogy távol tartsa a Nigel Farage-t a hatalomtól az Egyesült Királyságban – figyelmeztetett Dominic Cummings, a neves politikai stratéga.

Dominic Cummings elmondta, hogy személyesen figyelmeztette a jobboldali és bevándorlásellenes Reform UK vezetőjét, Nigel Farage-t, hogy milyen messzire hajlandó elmenni a brit mélyállam, hogy megakadályozza őt a hatalomátvételben. Farage pártja hónapok óta uralja a közvélemény-kutatásokat az Egyesült Királyságban, és egyre több elemzés mutat arra, hogy

ő lehet a következő választás nyertese

– számolt be a V4NA.

Cummings, aki a brexit-népszavazási kampány meghatározó alakja volt, és később a korábbi konzervatív miniszterelnök, Boris Johnson fő tanácsadója lett, mielőtt kilépett a politikából a látottak miatt, figyelmeztetett, hogy a mélyállamot semmi sem fogja megakadályozni abban, hogy mindent bevessen Farage ellen – hívja fel rá a figyelmet a Breitbart.

Cummings figyelmeztette Farage-t, hogy jó előre építsen maga köré egy erős csapatot, hogy megvédjék ezektől a támadásoktól, és kijelentette, ha a Reformpárt főnöke nem fogadja meg ezt a tanácsot, akkor valószínűleg szétszedik még a választás előtt.

Cummings szerint a bennfentesek Farage-t a következő „Trump-stílusú” fenyegetésnek tekintik.

Kifejtette: „Kiszivárogtatják az orvosi feljegyzéseket, kiszivárogtatják az adózási adatokat. Lehallgatják a telefonját, és kiszivárogtatják azokat. Bármit megtesznek, amit csak kell” .

Mint mondta, a brit politikában most „forradalom előtti” hangulat van,

amelyet a választók dühe, a gazdasági stagnálás és az intézményi kudarc jellemez.

Dominic Cummings: ‘The Tories are completely dead. They’re like the local vagrant who used to smash everything up who is now cabbaged in a wheelchair and isn’t relevant anymore.’@Dominic2306 @michaelgove @Madz_Grant pic.twitter.com/WnKJwqGlJq — The Spectator (@spectator) January 2, 2026

A kormány bevándorlási ígéreteit is „teljes ostobaságnak” minősítette, és támadta a politikai osztály megélhetési válsággal és az ukrajnai háborúval kapcsolatos kezelését.

Kiemelt kép forrása: Nigel Farage közösségi oldala