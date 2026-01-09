33 millió forintnak megfelelő dollárt kínálhat az USA minden grönlandinak, ha csatlakoznak az Egyesült Államokhoz

Az amerikai kormány több forgatókönyvet is mérlegel Grönland megszerzésére, köztük egyszeri pénzkifizetést a sziget lakóinak. A Reuters értesülései szerint személyenként akár 100 ezer dollár is szóba került, miközben a grönlandiak többsége elutasítja az Egyesült Államokhoz való csatlakozást.

A Die Welt beszámolója szerint a Reuters hírügynökségnek négy, az ügyet ismerő forrás elmondta:

a Fehér Házban komolyan felmerült annak lehetősége, hogy egyszeri pénzkifizetéssel győzzék meg a dán fennhatóság alatt álló terület lakosságát az elszakadásról és az Egyesült Államokhoz való esetleges csatlakozásról.

A belső egyeztetéseken személyenként 10 ezer és 100 ezer dollár közötti összegekről folyt a diskurzus. Az egyik forrás szerint az elmúlt napokban felgyorsultak és elmélyültek ezek a tárgyalások, és már a magasabb összeg, a 100 ezer dolláros (nagyjából 33 millió forint) kifizetés is reális opcióként szerepel.

Ez összességében közel hatmilliárd dolláros kiadást jelentene.

A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump elnök és nemzetbiztonsági tanácsadói vizsgálják, „hogyan nézne ki egy esetleges vásárlás”. Eközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten Washingtonban találkozik dán kollégájával, hogy Grönland kérdéséről tárgyaljanak.

A felvetések ellenére a közvélemény-kutatások szerint a grönlandiak elsöprő többsége függetlenséget szeretne. Bár nyitottak a Dániától való elszakadásra, az Egyesült Államokhoz való csatlakozást elutasítják.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)