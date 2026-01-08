Valamivel több mint egy évvel Aszad bukása után sikerült a második szíriai bűnözőt kitoloncolni Németországból

Németország újabb szíriai bűnözőt deportált hazájába, ez a második ilyen eset az egykori elnök, Bassár el-Aszad 2024 decemberi bukása óta.

A 32 éves férfi többször került összetűzésbe a törvénnyel, és 2020-ban kábítószer-bűncselekmények és testi sértés miatt több év börtönbüntetésre ítélték a dpa német hírügynökség jelentése szerint. A belügyminisztérium szóvivője szerdán a Bild című újságnak elmondta, hogy

egy újabb szíriai bűnözőt szállítottak vissza Szíriába egy menetrend szerinti járaton, a férfit többször ítélték el erőszakos és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

A férfi a kelet-szászországi Burg börtönben töltötte büntetését, onnan vitték a repülőtérre. A dpa információi szerint kiutasítása kedd délután történt meg.

Németország 2011-ben, a háború kitörése után felfüggesztette a közvetlen kiutasításokat Szíriába, miután a régóta hatalmon lévő Bassár el-Aszad rezsimje erőszakosan leverte a demokráciát támogató tüntetéseket. Miután Aszad uralmát 2024 decemberében egy lázadó szövetség megdöntötte, Németországban egyre hangosabbá váltak a szíriai menekültek hazatérését követelő hangok. Az akkori balközép kormány azonban úgy látta, túl korai lenne megállapítani, hogy Szíriában biztonságosak-e a körülmények.

A Friedrich Merz kancellár vezette konzervatív kormány, amely 2025 májusában lépett hivatalba, azóta keményebb álláspontot képvisel a migráció kérdésében, és ígéretet tett arra, hogy újraindítja a szíriai és afgán állampolgárok kiutasítását, kezdve az elítélt bűnözőkkel.

Az első kiutasítás Aszad bukása után röviddel karácsony előtt történt: egy, a nyugat-németországi Gelsenkirchenben élő szíriai férfit rablás, testi sértés és zsarolás miatt elítéltek, majd visszatoloncoltak Szíriába.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Michael Kappeler)