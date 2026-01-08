Utcákra kihelyezett táblákkal kér bocsánatot Gent a belgák gyarmatosító múltjáért

A belgiumi Gent az ország gyarmatosító múltjára utaló, magyarázó táblákat helyez el szobrokon, épületeken és utcatáblák mellett – közölte a városi önkormányzat, amelynek tájékoztatását a VRT belga műsorszolgáltató ismertette az internetes oldalán csütörtökön.

A beszámoló szerint Gent városi tanácsa kiemelt figyelmet kíván szentelni annak, hogy táblák elhelyezésével hívja fel a figyelmet a kényszermunka, a rasszizmus és a kizsákmányolás okozta szenvedésre Kongóban, Belgium korábbi gyarmatán, valamint a Ruanda-Urundi nevű, 1916–1924 között belga fennhatóság alatt álló területen.

Kezdetben négy szobron, egy épületen és két utcatábla mellett azonos szöveg olvasható majd:

„A belga gyarmatosítás áldozatainak tiszteletére a gyarmati örökséget kontextusba helyezzük.”

A táblákhoz egy-egy QR-kód is tartozik, amelyek beolvasásával részletes információkat lehet kapni Belgium gyarmatosító múltjáról és a felirattal ellátott épületről vagy a megjelölt szobrok által ábrázolt emberekről.

Gent táblát helyez el például a Stropkaai 8. szám alatt, amelyről a vonatkozó internetes bejegyzésben az olvasható, hogy a Colonial Rubber plc. épületében egy gumigyár működött, amelyet Pol De Schamphelaere alapított. A gyárban feldolgozott nyersanyagok Kongóból érkeztek, ahol a gumikitermelést extrém kizsákmányolás, csonkítás és erőszak jellemezte.

Információkat lehet olvasni Paul de Smet de Naeyer szobránál is, amelyek szerint a bronzalkotás a genti gyapotültetvényest és Belgium korábbi katolikus miniszterelnökét ábrázolja, aki a gyarmati politikát gazdasági és civilizációs vívmányként védte.

A hírportál Hafsa El-Bazioui zöldpárti önkormányzati képviselőt idézte, aki úgy fogalmazott:

„Azáltal, hogy információkat szolgáltatunk a gyarmatosítás nyomairól, elismerjük az okozott szenvedést, és teret nyitunk a párbeszédnek és a tudatosságnak. Gent olyan város akar lenni, amely tanul a múltból annak érdekében, hogy igazságos jövőt építsen.”

A belga gyarmati múlt ellentmondásos alakjának számító egykori uralkodó, II. Lipót az 1870-es évek közepétől nagy érdeklődéssel fordult az afrikai földrajzi felfedezések felé. Henry Morton Stanley segítségével 1879–1884 között személyes birodalmat épített ki a Kongó folyó vidékén, 2,4 millió négyzetkilométer területet szerezve meg Közép-Afrikában. Miután a belga parlament nem támogatta törekvéseit, a nagyhatalmakkal a berlini konferencián (1884-85) az akkor létrehozott Kongói Szabadállam uralkodójának ismertette el magát, s a terület két évtizedig a király személyes tulajdonát képezte.

Aki például nem teljesítette a gumitermelési kvótákat, annak halál járt, és rengeteg gyermek végtagját levágták le emiatt, ami a gyarmatosítók kegyetlenségének jelképévé vált. II. Lipót nem járt Kongóban, de a belga királyság képviselői olyan kegyetlenül bántak a helyiekkel, hogy 1908-ban a belga kormány átvette az uralkodótól a gyarmat igazgatását. Lipót huszonnégy éves uralkodása alatt becslések szerint 10–15 millió kongói vesztette életét. A terület 1960. július 1-jén vált független országgá.

Kiemelt kép: Egy sétálóutca Belgium belvárosában, Gentben, 2023. december 27-én (Forrás: Shutterstock)