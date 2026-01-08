Magánvállalkozásoknál rejtőzködik a hadköteles ukrán férfiak egy része. A munkaerőhiánnyal küzdő cégeknél lakhatásért, bujtatásért és éhbérért cserébe dolgoznak a toborzótisztek elől menekülő férfiak.

A cégtulajdonosok általában raktárakban, különböző melléképületekben szállásolják el a dezertőröket, akik

munkájukért csak ételt, szállást és minimális bért kapnak,

így megjelent a rabszolgatartás új formája is Ukrajnában – számolt be a V4NA.

„Biztonsági őrként dolgozom egy szórakoztató központban, nem megyek utcára. A háború kezdete óta kétszer is megkeresett a TCK, először 2024-ben, akkor sikerült megszöknöm. Másodszor az utcán tartóztattak le, őrizet alatt vittek a kiképzőközpontba. A parancsnokkal egy hét múlva sikerült megállapodnom: kiállított nekem egy kétnapos kiküldetést haza, és amikor nem tértem vissza, még pár hétig nem adott ki körözést. A parancsnok előre tudta, hogy nem fogok visszatérni. Mivel otthon is kereshettek volna, megállapodtam a klub tulajdonosával, ahol korábban dolgoztam…A központ területén élek a raktárban, az étkezést biztosítják. A 15 ezer hrivnyás fizetésemből a tulajdonos 5 ezret levon a lakhatásért és 5 ezret az étkezésért. Amíg a háború tart nem tervezem, hogy kimegyek az utcára” – sorolta egy odesszai férfi.

Hasonló munkavállalói menedékhelyek állnak rendelkezésre a mezőgazdaság területén is.

A vállalkozásoknál a férfiak fillérekért dolgoznak a TCK-tól való védelemért.

„Az egyik katona, aki két évig harcolt, majd dezertált, és nem akar visszatérni a szolgálatba. A másik kettő fiatal, 30 és 35 éves, traktorosok. Nálam dolgoznak, a vállalat területén élnek a személyzeti helyiségben. Ott minden feltétel adott: kályha, világítás, víz, kinti WC. Ketten mechanikusok, traktorokat és kombájnokat javítanak, a harmadik őr. Mindegyiknek 10 ezer hrivnyát fizetek, plusz étkezés. Ez a srácoknak és nekem is megfelel. A TCK nem zavar, megállapodtam velük. Ezen kívül támogatok néhány egységet” – mondta el egy vállalkozó a Mikolajiv megyéből.

Egy vállalkozó szerint a mezőgazdasági vállalatok tulajdonosai megállapodásokat kötnek a helyi TCK-val.

„A szomszédos gazdaságban tíz férfi dolgozik így, mindannyian a sorozás elől bujkálnak.

A mezőgazdasági cég tulajdonosa kenőpénzért megállapodott a TCK-val.

A katonai nyilvántartók úgy tesznek, mintha nem tudnának a hadkötelezettség elől menekülőkről„– mondta el egy férfi.

Az emberélet nem számít, a hadiállapotot folyamatosan meghosszabbítja Zelenszkij, a hadkötelezettség korhatárát pedig kitolták 25 és 60 év közötti életkorra. Akit nem kényszerítettek a frontra, az elmenekült az országból. Ukrajna lakossága rohamosan fogy. Egy friss statisztikai összegzés rámutat, hogy Ukrajna az elkövetkező években munkaerőhiánnyal szembesülhet.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy

a toborzók erőszakkal hurcolják el a hadköteles férfiakat a kiképzőközpontokba, majd a frontra.

Rajtaütésszerűen jelennek meg a lakcímükön, az utcán, szórakozóhelyeken és elrabolják a férfiakat.

A kegyetlen bánásmód miatt többen súlyos sérülést szenvedtek, volt aki belehalt a TCK akciójába, vagy később, a kiképzőközpontban kínozták halálra.

A toborzórisztek azonban könnyen lefizethetők. Jelentősebb összegekért cserébe elkerülnek bizonyos „védett”, vagyis rendszeresen fizető cégeket, személyeket, létesítményeket.

Egy-egy alkalommal akár 1000 dollárt is kapnak azért, hogy ne hurcolják el a hadköteles férfiakat egy vállalkozástól.

Rendszeresek az egyéb visszaélések is. A korrupt toborzótisztek pénzt kérnek az elhurcolás utáni szabadon bocsátásért, de a hamis felmentő igazolások kiállításával is üzletelnek.

