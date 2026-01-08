Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Ismét kinevezték egy macskát állomásfőnöknek Japánban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.08. 15:28

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Újabb macskát neveztek ki szerdán állomásfőnöknek Japánban; a Jontama névre hallgató trikolór cica szerdán kapta meg a megtisztelő titulust és ő az állomás harmadik főnöke, munkájához pedig egy inast is kapott.

A Vakajama prefektúra Kisigama vonalán lévő Kisi nevű állomáson megrendezett – az állomás kétlábú alkalmazottai, a cicák rajongói és a sajtó által kísért – ceremónia során Kodzsima Micunobu, a vonalat működtető vasúttársaság elnöke állomásfőnöki címmel gravírozott medált akasztott az új állomásfőnök-asszony nyakába, valamint bemutatták a Rokutama nevű macskát is, aki egyelőre inasként szolgál majd Jontama mancsai alatt. Vele kapcsolatban Kodzsima kifejezte reményét, hogy hamar beletanul a szakmába.

A frissen kinevezett állomásfőnök elődje, Nitama novemberben pusztult el, és a kinevezési ceremónián posztumusz megkapta a „becsületbeli állomásfőnök” címet.

A vasútnál dolgozó macskák munkahelyi kötelességei közé tartozik az utasok üdvözlése, és a büszke, nyugodt pózolás állomásfőnöki sapkájukban.

Kapcsolódó tartalom

A kisigavai vonalat működtető társaság 2007-ben nevezett ki először macskát állomásfőnöknek, Tama cica pedig országos, majd nemzetközi hírnevet is szerzett az üzemeltetőnek, amelynek így sikerült úrrá lennie anyagi nehézségein is.

A lépés hagyománnyá vált és azóta országszerte előszeretettel neveznek ki rászoruló, kóbor macskákat és kutyákat, valamint nyulakat és más egyéb állatokat állomásfőnöknek Japánban.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: X.com.

macskavasútállomás Japán

Ajánljuk még

 