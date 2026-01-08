Trump egy hős – jelentette ki Ahmed al-Ahmed, aki Sydney-ben megállította a zsidók elleni tömegmészárlás elkövetőjét

Az ausztráliai Bondi Beach strandnál elkövetett 2025. december 14-i terrortámadás után kezdett terjedni a közösségi médiában egy videó, amin az látszik, ahogy egy civil lefegyverzi az egyik támadót. Egy telefonnal készített felvétel is nyilvánosságra került, melyen az látszik, hogy egy fekete ruhás férfi lövéseket ad le a puskájával. Egy fegyvertelen, fehér ruhás férfi eközben kibújik egy közelben parkoló autó mögül, és odaszalad a neki háttal álló támadóhoz.

A videó tanúsága szerint a két férfi dulakodni kezdett, majd a fehér ruhás civilnek sikerült kicsavarnia a puskát a támadó kezéből. A férfi ezután a támadóra fogta a fegyvert, és úgy tűnt, többször is meglőtte.

A lövésektől megsérült támadó végül botladozva visszafutott a társa felé, a fehér ruhás férfi pedig letámasztotta a fegyvert egy pálmafa törzséhez.

Az azóta ausztrál hősnek nevezett szíriai születésű férfit Ahmed al-Ahmednek hívják, több mint tíz éve él Ausztráliában, két gyereke van, és egy gyümölcsüzlet tulajdonosa. Egy online adománygyűjtésen már több mint kétmillió ausztrál dollár gyűlt össze, amelyet a férfi kórházi kezelésének költségeire fordítottak. Ebből az összegből telt arra is, hogy az Egyesült Államokba utazzon kezelésre.

Al-Ahmed szerdán érkezett New Yorkba, ahol az újságírók megkérdezték tőle, hogy szeretne-e találkozni Trumppal amerikai látogatása során.

„Nagyon szeretnék. Ő egy hős. Szeretem őt. Egy erős ember” –

válaszolta.

A szír–ausztrál férfi azóta együtt szerepelt az egyik amerikai csatornán Yehoram Ulman rabbival, aki annak az Eli Schlangernek az apósa, aki a december 14-i terrortámadásban többekkel együtt az életét vesztette. Utána a New York-i Colel Chabad díjátadó díszvendége is volt, és most Washington felé tart, ahol reméli, hogy találkozhat hősével, az amerikai elnökkel.

Kiemelt kép: Ahmed al-Ahmed, a Bond Beach-i terrortámadás hőse és Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke (Fotó: Facebook/Chris Minns)