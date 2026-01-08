Tovább növekedett az online platformokon foglalt vendégéjszakák száma az EU-ban

2025 nyári hónapjaiban, az előző év azonos időszakához képest folytatódott az uniós tagországok rövid távra kiadott szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák számának növekedése – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön.

Az uniós statisztikai hivatal jelentése szerint 2025 júliusa és szeptembere között a vendégek az Európai Unióban 398,1 millió éjszakát töltöttek olyan, rövid távú bérbeadásra alkalmas szálláshelyeken, amelyeket az Airbnb-n, a Bookingon vagy az Expedián keresztül foglaltak le.

A vendégéjszakák száma 2025 harmadik negyedévében 8,7 százalékkal nőtt 2024 azonos negyedévéhez képest, és 28,2 százalékkal 2023 harmadik negyedévéhez képest. A legnagyobb, 10 százalékos havi növekedést júliusban jegyezték fel, míg augusztusban és szeptemberben egyaránt 8 százalékos növekedési ütemet regisztráltak a szálláshelyek.

Az online platformokon lefoglalt szálláshelyek legnépszerűbb régióit ismertetve a jelentés 2025 második negyedévének feljegyzéseit közölte, amelyek szerint a legtöbb ilyen szállást a spanyolországi Andalúziában (13,3 millió éjszaka) foglalták, majd a Horvátország tengerparti részét alkotó Jadranska Hrvatska régió következett 9,6 millió éjszakával, valamint a francia fővárost, Párizst is magában foglaló Ile-de-France régió, ahol 9 millió vendégéjszakát foglaltak a vendégek.

A húsz legnépszerűbb uniós turisztikai régió öt országban található, ezek közül hat Spanyolországban, szintén hat Franciaországban, öt Olaszországban, kettő Portugáliában és egy Horvátországban.

A jelentés szerint 2025. július elseje és szeptember vége között Magyarországon az online platformokon a legtöbb, 2 381 754 rövid távú szállást Budapesten foglalták. A Dél-Dunántúl régióban 227 196, a Nyugat-Dunántúl régióban 170 859, a Közép-Dunántúl régióban 141 659, az Észak-Magyarország régióban 95 412, az Észak-Alföld régióban 92 230, a Dél-Alföld régióban 85 068, végezetül a Pest vármegyéhez tartozó régióban 44 252 vendég foglalt rövid távú szállást online platformokon keresztül.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)