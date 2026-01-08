Szinte kizárólag ukránokból állt az oroszként lefoglalt olajszállító hajó legénysége

Az amerikai hadsereg által a Marinera nevű, orosz zászló alatt bejegyzett olajszállító tartályhajó fedélzetén elfogott tengerészek többsége ukrán volt.

Mint a hirado.hu is írta, egy Venezuelához köthető, az úgynevezett árnyékflottában működő olajszállító tartályhajó orosz zászlót festett a hajótestére, nevet változtatott, és orosz lobogó alá regisztráltatta magát azért, hogy kikerülje az amerikai parti őrség ellenőrzését. Az Egyesült Államok heteken át üldözte az eredetileg Bella 1 névre hallgató, később Marinerára átkeresztelt tankert, amelyet végül szerdán Izland közelében foglalták le.

Az orosz RenTV televíziós csatorna adatai szerint a hajó legénysége 28 főből áll: 20 ukrán, hat – köztük a kapitány – grúz , valamint két orosz állampolgárból.

A Strana beszámolója szerint a hajót eredetileg egy magánkereskedő bérelte ki guyanai zászló alatt, az útja kizárólag kereskedelmi jellegű volt. Az Egyesült Államok parti őrsége még decemberben kezdte el üldözni a tankert Venezuela partjainál, mivel nem tudott megerősítést szerezni a guyanai hatóságoktól arról, hogy a hajó valóban az ország zászlaja alatt közlekedik. Az amerikai hatóságok felszólították a kapitányt, hogy hajózzon be egy amerikai kikötőbe, ám ő nem tett eleget a felszólításnak, és az Atlanti-óceán felé vette az irányt. Útközben a tanker ideiglenes regisztrációt kért a szocsi kikötőben az orosz zászló alatt, és ezt meg is kapta. Ezzel egy időben történt a hajó névváltoztatása is. A RenTV szerint ezek a lépések jogszerűek voltak, ennek ellenére a hajót mégis feltartóztatták.

Kedden a Fehér Ház bejelentette, hogy szándékában áll az amerikai bíróság elé állítani a Marinera legénységét, amely előtt nemrég az Egyesült Államok által elfogott venezuelai elnök, Nicolas Maduro és feleségé, Cilia Floresz is megjelent.

A Marinera mellett az amerikaiak a Karib-tengeren elfoglaltak egy Sophia nevű tankert is.

Kiemelt kép: Az Amerikai Egyesült Államok Európai Parancsnoksága (EUCOM) által 2026. január 7-én az X közösségi oldalán közreadott, dátumozatlan felvétele a The Marinera tartályhajóról egy meg nem nevezett helyszínen (Fotó: MTI/EPA/EUCOM)