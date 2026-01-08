Mercosur: hangosan szidalmazták a tiltakozó gazdák a francia nemzetgyűlés elnökét

Szó szerint fagyos fogadtatásban részesült Yaël Braun-Pivet, a francia törvényhozás alsóházának elnöke, amikor a nemzetgyűlés épülete elé kimenve igyekezett szót érteni az összegyűlt gazdákkal.

A Mercosur-megállapodás küszöbön álló, hétvégére tervezett, brüsszeli aláírása ellen demonstráló agrártermelők szitkozódva fogadták a politikus asszonyt, Macron Reneszánsz pártjának tagját, aki viszont a tüntetők mellé állt. „Normális, hogy ez a felháborodás kifejezésre jut” – reagált a nemzetgyűlés elnöke a BFMTV hírtelevíziónak nyilatkozva. Bejelentette, hogy délután két órakor találkozik a mezőgazdasági termelők képviselőivel.

Nyélbe ütnék, agyonvernék

Laurent Jacobelli, a Nemzeti Tömörülés szóvivője sajnálatát fejezte ki a Yaël Braun-Pivet elleni ellenségeskedés és a politikust ért sértegetések miatt. Mint arról a hirado.hu is beszámolt, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által támogatott megállapodás olyan szerződést ütne nyélbe az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt, Uruguayt tömörítő Mercosurral, amely brutális mennyiségű agrártermékkel ütné agyon szinte a teljes európai agráriumot.

Tüntethetnek Strasbourgban is

Az AFP francia hírügynökség belügyminisztériumi forrásokat idézve közölte, hogy csütörtök reggel körülbelül száz traktor hajthatott be Párizsba, bár a legtöbbjük a város határánál, az agglomerációs övezet határán rekedt a rendőri útlezárások miatt. Röviddel reggel 8 óra előtt mintegy húsz traktor folytatta útját a városba. A francia Gazdaszövetségek Országos Szövetsége (FNSEA) bejelentette, hogy január 20-ára tüntetést hív össze Strasbourgba, amennyiben az Európai Unió aláírja a Mercosurral kötött szerződést.

Szocialista érzelmek

A Párizsban tanyázó migránsok dúlását, pusztítását, a város rendszeres felgyújtását egyetlen alkalommal szóvá nem tevő párizsi szocialista polgármester, Anne Hidalgo dühödten támadt a demonstráló gazdálkodókra, akik többek között fák kidöntésével képeztek akadályokat a rendőrság számára.

Az érzelmi manipuláció húrjai is megpendítve Hidalgo kijelentette: „Szeretjük a fáinkat.” Anne Hidalgo elítélte

„legalább egy védett fa”

tüntetők általi kivágását a párizsi 16. kerületben. „A természetnek megvannak a maga jogai” – rohant ki a tüntetők ellen a szocialista városvezető, aki a franciák elemi, identitásukhoz való jogainak puszta megemlítését is szélsőséges, xenofób cselekedetként tartja számon.

(A francia fővárost több alkalommal felgyújtó illegális migránsok és a szélsőbaloldali, hazánkban terrorszervezetnek nyilvánított Antifa, illetve és más szélsőséges csoportok randalírozása következtében a párizsi, köztéri faállomány is jelentős károkat szenvedett el:

tömegével károsodtak a felgyújtott fák az utcákon

és köztereken. Sem a párizsi polgármester, sem pártja, a Szocialista Párt nem jelezte, egyetlen alkalommal sem, fenntartásait a zöldállomány tömeges pusztítása okán – a szerk.)

